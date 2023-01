Aristeo Cázares de Exatlón habla de su salida de TV Azteca: "No estoy a favor de muchas cosas"

Aristeo Cázares, famoso por haber participado en Exatlón México, anunció oficialmente su salida de TV Azteca, luego de que se filtrara que estará en La Casa de los Famosos 3.

El atleta de Exatlón México hizo un live en su cuenta de Instagram para explicar los motivos por los que salía de TV Azteca, asimismo agradeció a la televisora por ayudarlo a ser famoso.

“Le quiero agradecer a TV Azteca por apoyarme, por fomentar el deporte, por todas las oportunidades que he tenido y por la oportunidad de darme a conocer. Mi relación con TV Azteca terminó y con Venga La Alegría fin de semana terminó también”, dijo el deportista.

Señaló que él anunció su salida de TV Azteca a los ejecutivos de la televisora desde noviembre pasado, pero que no le querían aceptar su renuncia que incluso seguía él apareciendo en promocionales.

“Yo renuncié, avisé desde noviembre. Las razones son personales y por crecimiento profesional. Lastimosamente no aceptan… Veo algunas menciones en televisión, en redes sociales y me causa un poco de conflicto porque yo hice todo metodológicamente como debe de ser y no aceptarlo”, dijo Aristeo Cázares.