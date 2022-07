Armie Hammer, actor acusado de canibalismo, ahora trabaja en un hotel en Islas Caimán

El actor Armie Hammer, conocido por haber protagonizado películas junto a Timothée Chalamet y Henry Cavill, está en bancarrota luego del escándalo que vivió acusado de canibalismo, ahora el histrión se gana la vida trabajando en un hotel de Islas Caimán.

Hace algunos meses se rumoró que el actor de Call me by your name laboraba en un resort en el que antes se había hospedado, sin embargo, hace unos días el sitio TMZ reveló imágenes en las que se puede ver a Armie Hammer atendiendo a los clientes del hotel.

Así captaron a Armie Hammer trabajando en un hotel Foto: TMZ

En las imágenes que difundió TMZ se le puede ver al actor vistiendo un uniforme azul y vendiendo tiempo compartido a una pareja.

te puede interesar ¿El actor Armie Hammer es caníbal?, aquí la cronología de las acusaciones

“Un posible comprador en la oficina dice que Armie estaba esbozando un plan que costaría $2,020 por semana... o, como dijo la estrella de "Social Network", ¡solo alrededor de $21,000 por 10 años de vacaciones!”, se lee en la publicación de TMZ.

[MISSING]binding.image.description Foto: TMZ

Armie Hammer ha estado en las Islas Caimán desde que comenzó la pandemia... y si disfruta de su nuevo trabajo, hay muchas posibilidades de que se quede, dice el sitio web.

Acusaron a Armie Hammer de canibalismo

En enero de 2021 se filtraron unas conversaciones en las que supuestamente Armie Hammer le “proponía practicar canibalismo” a una mujer. “Necesito beber tu sangre, necesito que me alimentes con ella”, decía uno de los mensajes.

Ante la polémica el actor, renunció a trabajar en una película con Jennifer López. Armie Hammer ofreció una declaración a la revista Variety en la que dice que ante el escándalo que se generó en redes sociales no pudo dejar a su familia sola.