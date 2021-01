El actor Armie Hammer volvió a ser el centro de la polémica luego de que se filtrara un video erótico en Instagram.

En el video Armie Hammer da un recorrido por una habitación de un hotel y ahí en la cama se encuentra una mujer en lencería que espera al actor de “Call me by your name”.

El clip está acompañado de la siguiente leyenda: “Bueno... mi ex esposa (por una muy buena razón) se niega a regresar a Estados Unidos con mis hijos. Así que tengo que volver a Caimán... lo cual apesta. Excepto que hay algunos aspectos positivos. Como foll%$# a la señorita Caimán otra vez mientras estoy allí”, se lee en la red social.

Cuenta secreta de Armie Hammer Foto: Especial

Al principio los usuarios creyeron que se trataba de un perfil falso, pero Armie Hammer confirmó que si era una cuenta suya y ofreció disculpas, pues aseguró que se trató de una filtración involuntaria.

“Me gustaría aclarar que la persona en mi video que fue robado de mi Instagram privado, no es Miss Islas Caimán. Lamento cualquier confusión que mi estúpido intento de humor pueda haber causado. Mis disculpas para Miss Islas Caimán y para toda la organización, ya que no tenía intenciones de insinuar que realmente era ella”, dijo Armie Hammer.

Por su parte la organización de belleza a la que pertenece Miss Islas Caimán solicitó al actor borrar las referencias a la joven modelo.

“El papel de Miss Caimán es, en parte, servir como modelo a seguir para las jóvenes. La representación de la mujer en el video va en contra de todo lo que defiende nuestra organización y, en consecuencia, se solicita que el Sr. Hammer elimine de inmediato todas las referencias a ella en sus redes sociales”, indicaron en una nota.

Armie Hammer se encuentra en medio de la polémica desde que en redes sociales se filtraron supuestas conversaciones en las que se le acusa de ser un caníbal. El actor tuvo que renunciar a una película en la que aparecería junto a Jennifer López tras el escándalo que se generó en Internet.