¡Sí van arruinar sus planes! Ganador de La casa de los famosos no puede repartir premio

La producción de La casa de los famosos México anunció que el premio de 4 millones de pesos no se puede repartir entre los finalistas del reality show.

Todo sucedió porque hace unos días Wendy Guevara, Poncho de Nigris, Sergio Mayer, Nicola Porcella y Emilio Osorio se pusieron de acuerdo para repartir el premio.

Señalaron que el ganador tendría que entrar un millón de pesos a los cuatro finalistas, mientras que el quinto finalista se llevaría el viaje a Italia que se ganaron.

Team Infierno Foto: Especial

A ellos les parecía justo esto, ya que durante toda la temporada estuvieron jugando en equipó, gracias a eso llegaron a la final juntos y lograron sacar a todos los integrantes del Team Cielo.

Después Galilea Montijo entró a la casa y les pidió a los habitantes que no se repartieran el premio, les dijo que era un juego individual y por lo tanto el premio igual. Pero Wendy Guevara aseguró que ayudaría a sus compañeros en caso de ganar.

Pero Sergio Mayer y Poncho de Nigris ya temían que el ganador no les quiera dar el premio, pues asegura que de ser Wendy la ganadora ellos consideraba que no les daría nada porque no consideraban que fuera tan leal como ellos creen.

Galilea Montijo advierte que premio no se puede repartir

Parecía que todo iba bien y que el plan estaba hecho, pero sí se arruinaron los planes, porque este domingo, justo cuando inició la transmisión de La casa de los famosos México Galilea Montijo les soltó una bomba a los finalistas.

La conductora les dijo que el premio de 4 millones de pesos era intransferible, por lo que el ganador no tenía la opción ni la posibilidad de repartir el premio.

Esta noticia alegró a los fans de Wendy, quienes estaban en contra de que si ella ganara compartiera sus millones con sus compañeros, ya que muchos consideran que ellos la usaron para colgarse de su carisma y llegar a la final.