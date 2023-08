Poncho y Sergio temen que Wendy Guevara no reparta el premio: Es otra educación

Estamos a unas horas de que se devele al ganador de La Casa de los Famosos y los participantes están notablemente nerviosos. A través de redes sociales circulan críticas a Poncho de Nigris y Sergio Mayer, por buscar que el premio se reparta en partes iguales para todos.

Los internautas señalan que si Wendy Guevara no fuera la clara favorita, ellos no harían esa petición. La hermana de la integrante de Las Perdidas ya fue a gritarle a las instalaciones de la casa más famosa de México que no reparta el premio y ese hecho no le agradó para nada al regiomontano.

Los participantes están notablemente nerviosos y constantemente hacen comentarios al respecto. A través de redes sociales circula un video de una conversación entre Sergio Mayer y Poncho de Nigris, quienes creen que la integrante de Las Perdidas no repartirá el premio, como habían acordado.

“Ya está armado el combo pero allá afuera tú vas a tener que armar para que se cumpla porque estoy seguro que no, nos la va a aplicar por sus amigas, es otra educación”, dijo el regiomontano. El exgaribaldi preguntó a Poncho de Nigris si cree que la integrante de Las Perdidas sea capaz de no cumplir con el acuerdo y el regio dijo que sí.

Poncho y Sergio saben que el primer lugar es para Wendy y ya están preocupados porque creen que W no les va a dar parte del premio porque según ellos tiene otro tipo de “educación”.#LaCasaDeLosFamososMx

pic.twitter.com/eqOTxHQ43V — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) August 12, 2023

A los internautas no les gustó nada el comentario entre los dos integrantes del Team Infierno y señalan que ellos no van a ganar el reality show: "Pobrecitos la verdad me dan lástima hace 20 años llegaron a su respectiva final de big Brother y la perdieron, después de tanto regresaron para volver a perder pero pues ni moderrimo", señala uno de los internautas.

"Poncho, al inicio del reality dijo que los 4 millones deberían ser para Wendy y que él se conformaba con el 2do lugar y el reconocimiento de la gente. Parece que lo decía de los dientes (de Rufina) para afuera porque no creía que Wendy Ganadora arrasara dentro y fuera de la casa", apuntó otro internauta,

Poncho, al inicio del reality dijo que los 4 millones deberían ser para Wendy y que él se conformaba con el 2do lugar y el reconocimiento de la gente. Parece que lo decía de los dientes (de Rufina) para afuera porque no creía que #WendyGanadora arrasara dentro y fuera de la casa. — Claudia Parada (@cparadal) August 13, 2023

Pobrecitos la verdad me dan lástima hace 20 años llegaron a su respectiva final de big Brother y la perdieron, después de tanto regresaron para volver a perder pero pues ni moderrimo #LaCasaDeLosFamosoMx pic.twitter.com/NjIqAlYfTz — kato (@imGuevarita) August 13, 2023

DGC