"Aquí estoy, la ayuda no se presume": Eugenio Derbez responde a críticas por Sammy Pérez

Luego de que Eugenio Derbez fuera blanco de críticas por no haber publicado un mensaje en redes sociales expresando su apoyo a Sammy Pérez, quien se encuentra hospitalizado por COVID-19, el comediante respondió y dijo que “aquí estoy”.

A través de la cuenta de Instagram de Sammy Pérez, Eugenio Derbez apareció en un video diciendo que desde el momento que se enteró que Sammy estaba internado varias personas de su equipo se han puesto en contacto con la familia del artista y con el hospital.

“Aquí estoy desde el primer día que me enteré que estaba enfermo mandé a varias personas de mi equipo a preguntar a investigar. Me he acercado a su familia por medio de terceras personas para ver qué se necesita, incluso con el hospital”, dijo Eugenio Derbez.

Asimismo, consideró que él no es de las personas que presume la ayuda, sino que la da de corazón.

“Aquí estoy, solo que mi estilo es ese, yo creo que cuando uno ayuda genuinamente y de corazón lo que uno quiere es ayudar no presumir…La ayuda no se presume ni se cacarea, se da y punto. Oremos por Sammy y ojalá se mejore”, concluyó Eugenio Derbez su mensaje.

Usuarios criticaron a Eugenio Derbez

Los cibernautas volvieron tendencia el nombre de Eugenio Derbez y le exigieron que se pronunciara por la salud de Sammy Pérez.

Los usuarios dividieron opiniones, ya que mientras unos pidieron un tuit de Eugenio, otros señalaron que no debían cuestionar al comediante porque se desconocía si en verdad estaba ayudando a la familia de Sammy.