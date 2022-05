Los Backstreet Boys llenan de nostalgia el Tecate Emblema

La primera fecha del Tecate Emblema estuvo llena de música, buen ambiente y nostalgia, pues los Backstreet Boys dieron un show alucinante con todos los éxitos que en los noventas los volvieron tan populares.

El cielo se pintó de negro y el público esperaba ansioso el cierre del primer día del festival que estaba a cargo de la legendaria boy band. La emoción de los fans de antaño era evidente, aunque también el público joven denotaba emoción por el show que estaba por venir.

Los Backstreet Boys Álvaro Paulin

A las 10:15 la banda apareció en el escenario con atuendos negros y elegantes que demostraban la madurez de sus integrantes. Nick, Howie, Aj, Brian y Kevin deleitaron al público con un espectáculo completo, lleno de luces, nostálgicas canciones, coreografía y, al menos, 5 cambios de vestuario.

La banda interpretó los temas clásicos de su discografía y canciones de su más reciente álbum. Algunos de los éxitos con los que la banda complació a sus fans estaban: "I wanna be with you", "Wait for me", No one else como close", "Get Down", "Chateau", "Show me the meaning of being lonely", "Incomplete" y "Everybody".

Los Backstreet Boys Álvaro Paulin

Al principio de la jornada, la banda de origen sinaloense Bratty hizo su aparición en el escenario Park Stage del Tecate Emblema. Con riffs melancólicos y letras nostálgicas la banda interpretó temas como Cruel y Tuviste. Bratty hizo un cover de Bichota de Karol G que resultó ser una versión alejada de los ritmos latinos que fue bien recibida por los asistentes.

Con una puesta de sol alucínate que refrescó el ambiente en el autódromo Hermanos Rodríguez se hizo presente en el Park Satge la banda de Reino Unido Chvrches. Lauren Mayberry, vocalista de la banda, portaba un vestido dorado y un maquillaje tétrico con dos ojos pintados en cada mejilla.

La banda logró reunir a un gran número de espectadores que cantaron con intensidad "The mother we share", "Forever", "He said, She said" y "Asking for a friend". Para el intenso final, Mayberry se manchó los brazos con pintura que simulaba sangre ante el asombro de los espectadores.

La vocalista de Chvrches Álvaro Paulin

Dieron las 20:00 horas y el sol no terminaba de caer cuando llegó el turno del rapero The Kid Laroi, que subió al escenario enmarcado en una escenografía con un estilo urbano. Durante el show, The Kid Laroi permitió la interacción con el público chilango, pues bajó a la plancha a tomar selfies con los teléfonos de sus fans y dejó a uno de sus admiradores permanecer en el escenario cuando este saltó la valla de seguridad. Antes de que el atrevido asistente regresara al público, el rapero firmó el pecho del joven que eufórico le agradeció.

Todavía le queda un día más al festival este sábado 14 de mayo. Las bandas más esperadas son Morat, Sebastian Yatra, Kaliuchis y Gwen Stefani.