Juan de Dios Pantoja presume "sold out" con FOTO de Ha*Ash... y fans lo humillan

Juan de Dios Pantoja quiso engañar a sus fans haciéndoles creer que el show que ofreció en Monterrey había sido lleno total; no obstante, la gente se dio cuenta de su engaño y lo humillaron por querer presumir el “sold out” usando una foto de un concierto de Ha*Ash.

A través de sus historias, Juan de Dios Pantoja compartió una foto de un recinto de conciertos lleno, el cual afirmó que se trató del espectáculo que ofreció en Monterrey.

No obstante, el “influencer” no engañó a nadie, pues los internautas se dieron cuenta de que no sólo se trató de la foto de un show de las Ha*Ash, sino que ni siquiera había sido en Monterrey.

Y es que la foto que subió Juan de Dios Pantoja era de un concierto de las Ha*Ash en el Auditorio Nacional de la CDMX.

Juan de dios Pantoja se presento en Monterrey y subio una supuesta foto de su publico a sus instastories con la frase "SOLD OUT MONTERREY"

Peeero la foto que subio pertenece al público de las HaAsh, en el auditorio nacional.

— David T (@Tavid02) May 10, 2022

Los fans incluso le mandaron al sujeto capturas de la búsqueda de la imagen en Google, humillándolo en el proceso y despotricando contra él.

"Juan de Dios Pantoja se presento en Monterrey y subió una supuesta foto de su público a sus instastories con la frase SOLD OUT MONTERREY, Peeero la foto pertenece al público de las Ha*Ash”, “Tú amigx la que saca fotos de Google para sus historias” y “Top 3 personas que son la burla nacional”, fueron algunos de los mensajes.