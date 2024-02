Bad Bunny es señalado por maltrato animal tras usar un caballo en concierto: 'Es cruel e irresponsable'

Apenas fue este 21 de febrero cuando Bad Bunny arrancó con su Most Wanted Tour, tras el lanzamiento de su disco Nadie Sabe lo que va a Pasar Mañana el año pasado y parece ser que ya ha logrado molestar a un sector del público, ya que pesar de que el cantante ha complacido a sus fanáticos al incluir temas de reguetón y no solo trap como indicó que haría en el pasado, la organización en contra del maltrato animal, PETA, ha dejado ver su molestia respecto a las prácticas que se realizan en el espectáculo del boricua.

Resulta que Bad Bunny entra al escenario de su nuevo show montado en un caballo y esto les pareció bastante negativo a las personas que defienden los derechos de los animales, puesto que aseguran que se trata de un acto irresponsable al someter al equino a un espacio repleto de ruidos, luces, niebla y gritos de miles de personas. Por esto, han acusado al artista de promover y efectuar maltrato animal, lo cual en definitiva podría pesar en el futuro de quien hasta hace poco era el latino más escuchado del mundo.

PETA acusa a Bad Bunny por maltrato animal

En el video que comparte PETA, se puede ver al famoso entrar desde el backstage del escenario montado en un caballo café, imitando así la portada dibujada de su más reciente material discográfico, al llevar un traje al estilo cowboy con flecos en la espalda y botas vaqueras, así como una mascara que cubre su rostro. El caballo retrocede y avanza con cuidado en el espacio, entre los gritos de la gente y mientras suena la introducción de"Monaco", una de las canciones más llamativas del nuevo material del artista.

Ante este corto clip de apenas 15 segundos, PETA cargó contra Bad Bunny con el comentario "usar un caballo como si fuera un accesorio para tu tour es cruel e irresponbale" y señaló que tante el caballo como los fanáticos e incluso Benito pudieron haber resultado heridos de esta situación.

Definitivamente no “estamos bien” con este acto irresponsable. Bad Bunny ¿te parece buena idea exponer a un caballo a los ruidos, luces, niebla y los gritos de miles de personas? El caballo se ve estresado y claramente NO QUIERE ESTAR AHÍ.



Por favor, no incluyas animales en tus… pic.twitter.com/XQRMpt60kr — PETA Latino (@PETA_Latino) February 23, 2024

"Definitivamente no “estamos bien” con este acto irresponsable. Bad Bunny ¿te parece buena idea exponer a un caballo a los ruidos, luces, niebla y los gritos de miles de personas? El caballo se ve estresado y claramente NO QUIERE ESTAR AHÍ" comenta PETA Latino sobre la situación y pide que no usen animales en los conciertos, ya que ellos no desean "ser usados para tu espectáculo".

Los caballos son ampliamente utilizados en diversos espectáculos y celebraciones hasta hoy en día; alrededor del mundo, existen metodos de entretenimiento donde se utilizan a caballos y sus jinetes demuestarn la agilidad y destreza de los mismos al hacerles realizar diversas hazañas; sin embargo, cabe resaltar que estos animales requieren de un específico y costoso cuidado para tener una buena vida en cautiverio; además, de que al sentirse amenazados sus patas son sumamente peligrosas para el humano por su fuerza.