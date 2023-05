VIDEO. Bárbara de Regil explota contra influencers que hablan mal de ella por fama: 'No hay talento'

La actriz Bárbara de Regil se lanzó contra los influencers que hablan mal de ella para buscar fama en las redes sociales.

La protagonista de “Rosario Tijeras” publicó un TikTok de más de 9 minutos para quejarse de los influencers que, dice, se hacen famosos a base de chismes y de hablar mal de otras personas como ella.

Bárbara de Regil empezó su video con una historia falsa en la que acusaba a una influencer de Monterrey de haber robado dinero. Contó que supuestamente le pagó para publicar unas historias de su proteína, pero que según ella no subió nada y hasta se tomó el producto.

La actriz señaló que era falso, pero que lo hacía para demostrar que era muy fácil engañar a la gente en redes sociales inventando cualquier cosa de otra persona.

"Solo quiero que hagas conciencia en algo; te crees todo lo que ves en TikTok y en redes. Qué fácil es que alguien agarre el telefonito y decir cuanta madre quiera de otra persona y ahí vamos todos de borregos", dijo visiblemente enojada la también influencer.

La actriz contó que es algo que ella vive todos los días en el que hablan de ella e incluso sin decir su nombre hacen referencia a su persona con cosas que son falsas.

Esa persona solo quiere chismes y no hace nada más porque no hay talento, no hay nada solo hay quiero ser famoso, ‘me quiero hacer famoso a través de los chismes y de las mentiras’