Baterista de Rammstein apoya a mujeres que acusaron a Till Lindemann de abuso: 'siento compasión'

Christoph Schneider, el baterista de Rammstein, habló acerca de las acusaciones que Till Lindemann ha recibido de abuso sexual y se manifestó en apoyo de las víctimas de su compañero de banda.

"Las acusaciones de las últimas semanas nos han sacudido profundamente como banda y a mí como persona", inició en un comunicado que colgó en sus redes.

"No creo que estuviera pasando nada ilegal, nunca he visto nada igual, ni he oído nada parecido de ninguno de nuestro equipo de 100 personas. Todo lo que escuché de las fiestas de Till fueron adultos celebrando juntos. Y, sin embargo, parecen haber sucedido cosas que, aunque legalmente están bien, personalmente no las encuentro bien", agregó.

Christoph Schneider agregó que las fiestas que hacía Rammstein son muy aparte a las de Till Lindemann, las cuales "iban más allá de los límites y valores de los demás miembros de la banda".

Agregó que el vocalista "se ha distanciado de nosotros en los últimos años y ha creado su propia burbuja. Con su propia gente, sus propios partidos, sus propios proyectos".

El baterista de Rammstein manifestó su apoyo a las presuntas víctimas de Till y remarcó que ninguno de los otros integrantes de la banda sabían que ocurría en la fiestas de Lindemann.

"Creo en Till cuando nos dijo que siempre quiso y aún quiere hacer pasar un buen rato a sus invitados privados. Sin embargo, cómo exactamente estos invitados habían imaginado esto, parece diferir en algunos casos de sus propias ideas. Según declaraciones de las chicas, se sentían incómodas, al borde de una situación que ya no podían controlar. Lo siento por ellas y siento compasión”, externó.

"¡Tenemos los mejores fanáticos del mundo y todos merecen ser tratados con respeto! Lo siento por cualquiera que no fue tratado con amabilidad o se sintió inseguro detrás del escenario con nosotros. También para Shelby, se merecía un gran concierto y una velada maravillosa", finalizó.