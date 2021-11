Belinda ¿es provida y antiaborto? En este VIDEO lo afirma

No cabe duda de que Belinda es una de las estrellas más grandes vivas de México, motivo por el cual los fans le festejan todo lo que hace; sin embargó, resurgió un video que tiene divididos a los fans, pues en éste se declara en contra del aborto y provida.

Y es que se ha viralizado un TikTok que muestra un clip de una entrevista que le hicieron a Belinda cuando era adolescente, en la que le preguntaron su opinión sobre el aborto, ante la cual la intérprete de “Sapito” respondió asqueada y criticó a las mujeres que han tenido uno.

“Las mamás que hacen eso, yo digo que es una irresponsabilidad total y estoy 100 por ciento en contra del aborto, porque sí tú hiciste algo es tu responsabilidad y estás quitándole la vida a un ser humano", respondió una Belinda de aproximadamente entre 15 y 17 años.

Por si fuera poco, en esa entrevista Belinda afirmó que quienes abortan son “castigadas por dios”:

“Dios te va a castigar de una forma… es quitarle la vida a un ser humano que tú mismo creaste entonces eso no es justo. No, no lo puedes hacer por nada del mundo, estoy 100 por ciento en contra de ello. Porque tú lo creaste y lo estás destruyendo y es una vida”, externó la famosa.

Este video tiene divididos a los fans de Belinda, pues la cantante no ha dado recientemente su opinión del tema. Por ello, muchos se han cuestionado si la artista sigue pensando igual o si cambió de opinión; y otros han dicho que, si tiene las mismas ideas, que la respeten.

La belinda nos salio pro vida dios mio no puede ser yo tanto que la admiro pero estaba chamaca el video es viejo y dudo mucho que piense ahora cada mujer puede elejir si tenerlo o no tener un hijo soy pro aborto y pro desicion recurden mi cuerpo mi desicion yo elijo pic.twitter.com/Y4VmSfE0a2 — juan pablo leyva molina (@juanpab97870353) October 5, 2021

