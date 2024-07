Belinda rapa a su hermano y su mamá rompe en llanto: 'Lo hice por amor' | VIDEO

Belinda se refugió con sus padres después de ser nuevamente tendencia, ahora por la boda entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, cuestión que le preguntaron a la mexicana al encontrarla entrando a su camioneta, aunque ella prefirió guardar silencio y evitar el tema.

Junto con su hermano, Belinda logró sacar de quicio a su madre y hacerla llorar, pues ambos tuvieron una ocurrencia que no agradó demasiado a su mamá. Así, en un live se captó el momento en que la intérprete de 'Cactus' rapa a su hermano en un arranque del mismo, quien de pronto sintió que hacía demasiado calor.

Al parecer, la acción de la estrella del pop mexicano vino desde el amor, como ella lo explica, pues su hermano, Ignacio Peregrín, le pidió el apoyo y le insistió hasta que la famosa se decidió a ayudarlo a quedar sin uno solo de sus cabellos castaños en la cabeza.

Belinda rapa a su hermano en directo

Belinda cuestiona a su hermano, mientras trae la máquina prendida, si en verdad quiere que lo haga y sobre todo, en medio de la cabeza, como se lo pidió Nacho para iniciar con esta nueva etapa sin su melena ni calor en la cabeza.

"Es que si fueras feo... Pero eres guapísimo, no hagas esto", le dice la cantante y su hermano trata de que lo rape de una vez, ante lo que ella exclama que no. "¿Estás pensándolo bien?", le cuestiona antes de estar por hacerlo.

Es entonces cuando aparece la mamá de Belinda, quien con voz dulce pide que su hijo no se rape y repite varias veces que no, ante lo que los hermanos ríen, aunque Beli le pide a su madre no llore. "Me lo está pidiendo, las fans dicen que sí", se escuda la cantante y mientras la mamá insiste, Nacho pide que mejor cierre la puerta si no desea ver lo que pasará.

Al final, Belinda se decide y comienza a rapar a su hermano. "Madre mía, no mam***", exclama llena de nervios ante la situación, "Nacho, no lo puedo creer que estoy haciendo esto, no [...] Ya no te va a crecer el pelo. Mi**da, mi**da, no", continúa.

Poco después, Belinda señala que su mamá "está enojadísima" y que grita, ante lo que podemos escuchar la voz de su madre, quien suena sumamente afectada y preocupada por lo sucedido".

Al final, Nacho dice que hace mucho calor, mientras él mismo continúa rapando su cabello. Incluso aparece el padre de Belinda, a quien le explica que "se lo pidió desde hace tiempo" y explica que en los comentarios aseguran que le crecerá más bonito.