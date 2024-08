Belinda sorprende con impactantes FOTOS al estilo 'Dune' y adelanto del VIDEO de 'La mala'

Belinda siempre da mucho de qué hablar cada vez que intenta un nuevo look, en especial si es muy arriesgado, pues la cantante no tiene miedo de experimentar y de probar cosas extremas y peculiares, por ello la intérprete de la legendaria “Sapito” sorprendió al compartir su nueva imagen sin cejas muy al de "Dune" para su nuevo video.

Fue a través de sus redes sociales que Belinda compartió una serie de fotos en los que se deja ver con su nuevo look sin cejas que presumirá más a detalle cuando se estrene su siguiente video musical de su canción “La mala”, la cual apenas lanzó en plataforma de streaming de audio.

En su cuenta de Instagram, Belinda subió a sus historias unas fotos en las que se le ven con un look etéreo sin cejas que dio mucho de qué hablar entre su fanaticada.

Posteriormente, la famosa subió una galería donde se puede ver su look más a detalle, el cual trae mientras viste unas prendas que dan un aire al vestuario de las sacerdotisas de “Dune”, mientras posa frente a lo que parece ser la Alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato capital.

No obstante, se aprecia que Belinda no se rasuró las cejas, sino que se las decoloró de manera extrema, lo cual hace que se vea como si no tuviera.

En su post, Belinda agradeció al equipo que la ayudó a realizar el video de “La mala” y también le mandó un mensaje de amor a sus fans, señalando que sin ellos nada hubiera sido posible.

“Para quienes va mi inspiración absoluta es para mis fans y todas las mujeres que en algún momento se han sentido juzgadas, atacadas sin piedad y sin remordimiento, siendo vulnerables ante la sociedad o el mundo que algunas veces suele ser muy cruel y no mide el daño que puede causar a una persona”, señaló la Beli.

“Ya quiero que vean el video, hagan pre-save de la canción, el link está en mi bio, hay que reírse un poco de la vida y tomarse las cosas con humor”, remarcó.