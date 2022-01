¿Benito Rivers continuará en Vecinos, tras la muerte de Octavio Ocaña? Esto es lo que se sabe

El personaje de Benito Rivers, que interpretaba Octavio Ocaña, en la serie de televisión Vecinos, era uno de los más queridos y tras la muerte del actor, los fans del programa se preguntaron qué ocurrirá con el personaje.

Benito Rivers sí aparecerá en la nueva temporada de Vecinos

Pepillo Origel reveló que la producción de Vecinos tiene planeado dejar a Benito Rivers dentro de la historia en la nueva temporada, pero como un personaje ficticio con apariciones a través de mensajes de texto.

“La gran expectativa de todo el público es saber qué va a suceder con el personaje de Benito Rivers, que era Octavio Ocaña, bueno, pues la producción decidió que van a decir que el muchacho se va de viaje y la novia sólo tendrá contacto con ella por teléfono.

"Yo opino que lo haga otro muchacho pero no, dicen que ya no va a aparecer otro actor con ese personaje, sino que sólo va a ser ficticio mediante mensajes”, reveló Pepillo Origel en el programa de Con Permiso.

Esta no es la primera vez que el personaje de Benito Rivers aparece de esta forma en Vecinos, cabe recordar que en la tercera temporada de Vecinos, Octavio Ocaña decidió tomarse un descanso de la actuación el personaje fui sustituido por Patricia “Patito” Alcántara, una niña pelirroja de la misma edad que era mucho más traviesa.

Sin embargo, parece que Patito no tuvo el mismo impacto que Benito Rivers, por lo que el regreso de Octavio Ocaña encariñó al público nuevamente.

Este recurso de que los personajes se mantengan presentes pese a que un actor le de vida no es nuevo y se ha utilizado recientemente en Sex and the City en su versión And Just Like That con la participación de Samantha Jones, este recurso también se usó en Grey’s Anatomy.

