Blackpink celebra su 5 aniversario con "Blackpink: the movie" ¿se estrenará en México?

La famosa agrupación Blackpink celebra su aniversario número cinco con el estreno de “Blackpink: The movie”, la cual causó revuelo en las redes sociales.

De acuerdo con los portales de Corea del Sur "Blackpink: The movie" se trata de un proyecto que contará con imágenes detrás de escena del debut del cuarteto y actuaciones de la gira In Your Area y The Show.

La película es parte del Proyecto 4 + 1, que celebra cinco años desde que el cuarteto de K-Pop hizo su debut en 2016. Tampoco hay más detalles sobre cuáles serán los otros lanzamientos del proyecto.

¿Cuándo y dónde se estrena Blackpink: The Movie?

Se espera que "Blackpink: The Movie" llegue a los cines de todo el mundo en el próximo mes de agosto, sin embargo, no se han dado más detalles al respecto sobre fechas y ciudades.

BLACKPINK THE MOVIE



Está en Tendencias de México y a nivel mundial, por favor usen el tagline ‼️



Etiqueten aquí a tío @Cinepolis @CinepolisDist @AyudaCinepolis para que traigan la película a México 🇲🇽😭⬇️⬇️@BLACKPINK pic.twitter.com/HI4XgbGviW — BLACKPINK MÉXICO 🏳️‍🌈 (@BLACKPINKMXCO) June 16, 2021

Sin embargo, los fans de Blackpink ya están haciendo campaña en las redes sociales etiquetando a los cines de México para que la cinta llegue a nuestro país y los seguidores más fieles del cuarteto puedan ver esta película que es parte de la historia de las cuatro chicas, quienes han conseguido ser una de las artistas más famosas en el mundo, así como influencer y embajadoras de elegantes marcas de lujo.