Blink-182 cancela todas sus fechas en México y Sudamérica por accidente de Travis Barker

La banda Blink-182, que tenía programadas varias presentaciones en México y Sudamérica, canceló todos sus shows debido al accidente que sufrió en la mano el baterista de la agrupación Travis Barker.

El líder de Blink-182, Tom DeLonge, publicó un video en sus redes sociales para disculparse con los fans por no poder presentarse en México y Latinoamérica.

El cantante de Blink-182 lamentó que no podrán presentarse en México y Latinoamérica, pero comentó que Travis tiene que someterse a una cirugía en los dedos tras haber tenido un accidente.

Tom DeLongue señaló que están devastados por tener que cancelar su gira, pero afirmó que estarán de regreso en el 2024 para reponer las fechas que no podrán hacer.

Por su parte, el festival Pal’ Norte confirmó la noticia y aseguró en un comunicado que Blink-182 está confirmado para estar en la edición del 2024.

¿Qué le pasó a Travis Barker de Blink-182?

Travis Barker de Blink-182 publicó un mensaje en redes sociales en el que señaló que se rompió el dedo en los ensayos.

“Ayer estaba tocando la batería en los ensayos y me rompí el dedo tan fuerte que me lo disloqué y me rompí los ligamentos”, escribió el músico. Ahora el integrante de Blink-182 tiene que someterse a una cirugía para poder recuperarse y volver a la gira.