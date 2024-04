Boletos para el AXE Ceremonia 2025 ya a la venta: Precios, preventa y detalles del festival

Fue el pasado mes de marzo cuando se llevó a cabo el AXE Ceremonia 2024 en el Parque Bicentenario y a pesar de que apenas ha pasado una vez desde el festival, parece ser que los organizadores no tienen tiempo que perder, puesto que ya han puesto a la venta los boletos para la edición del 2025, sin cártel que anuncie qué artistas vendrán.

Es a través del sitio web de Ticketmaster que ya puedes adquirir los primeros abonos para el AXE Ceremonia 2025, cuyo line-up es un misterio. En la página, desde este martes 23 de abril se abrió la preventa para adquirir la primera fase de los boletos. Esto generó gran sorpresa en redes sociales, quienes consideraron que es demasiado pronto para que se pusiera a la venta el acceso al evento.

A pesar de ello, parece que los organizadores del AXE Ceremonia ya tienen una idea clara de cómo será el festival dentro de un año. En la página de Ticketmaster, se puede ver el diseño del próximo cartel (sin artistas), los precios y la fecha del evento.

Fechas y boletos del AXE Ceremonia 2025

El AXE Ceremonia se llevará a cabo el sábado 5 y domingo 6 de abril del año que viene. La boletera odicial del evento especifíca que la preventa de boletos actual pertenece a una "preventa fan", aunque la publicación está abierta para el público.

Asimismo, el precio del boleto general es de 3 mil 647 pesos por persona hasta el momento, mientras que el plus tiene un costo de 5 mil 612 pesos por persona. Se trata del precio del abono general del evento, es decir, el que cubre dos días del mismo.

Por ahora no existe ninguna modalidad para pagar los boletos a Meses sin Intereses y los abonos se puede pagar con cualquier tipo de tarjeta del banco que sea. Esto continuará así hasta el 1 de mayo.

Es esto real tío axe??? Porfavor respondeeee @AXECeremonia pic.twitter.com/m1wo8AvePq — ♡ Mᴀᴇsᴛʀᴏ Pᴏʟʟᴏ ♡ (@isalobby) April 23, 2024

Si bien hubo quien se mostró entusiasmado de poder comprar sus boletos para el AXE Ceremonia 2025 desde ahora, otros usuarios no se mostraron emcionados por la noticia e incluso se notaron un tanto ofendidos, por lo que no faltaron comentarios como “Como que ya se venden boletos de @AXECeremonia pa 2025? Aliens? Illuminati? Estafa? Contexto?”, “Salamadre ¿pues a quien van a traer al axe ceremonia?”, “Van a revivir a Mac Miller o que pedo”, “El @AXECeremonia va soltar un p*tazote de artista para andar vendiendo boletos desde ahorita? O no? O nada?”, “Cámara con tus $4,000 en preventa anticipada, Axe Ceremonia. ¿A quién vas a traer?, ¿a Björk?, ¿al Kanye?, ¿a Masiosare?”.

Y es que la rápidez para lanzar los boletos a la venta de una manera misteriosa es para muchos usuarios la señal de que viene alguien grande al AXE Ceremonia 2025 ¿será así?