¿Brianda fue la discordia en relación de Dhasia Wezka y Rayito? | VIDEO

Las declaraciones de Dhasia Wezka en el podcast de “Un tal Fredo” siguen causando revuelo en las redes sociales y es que los usuarios siguen indignados por las cosas que vivió la influencer.

¿Brianda fue la tercera en discordia entre Dhasia Wezka y Rayito?

Dhasia Wezka contó que una famosa youtuber comenzó a andar con Ryan Hoffman, conocido como Rayito, cuando todavía era su novio.

La influencer y el hermano de YosStop tuvieron una relación sumamente tóxica y Dhasia contó que hacia el final de su relación Rayito se fue a trabajar con Badabun y aseguró que ella comenzó a ver historias en las que Rayito aparecía muy cercano a una influencer.

“La información que a mí me dio es que Badabun le pagó para hacer famosa a la morra, porque pues yo los veía como muy pegados. Yo creí todo ese rollo y al final me dejó por ella, después me enteré que era cien por ciento mentira”, contó Dhasia Wezka

Indicó que Ryan le contó que solo era parte del trabajo, que le habían pagado para hacerla famosa, sin embargo, Dhasia contó que hubo un enfrentamiento entre ella y la otra chica, pues ella le reclamaba que si no sabía que Ryan tenía novia, mientras que la chica ale dijo que Rayito le aseguró que era soltero

“Yo con esta chica nos hemos gritados, nos hemos dichos miles de cosas, nos hemos perdonado, nos he hemos vuelto a pelear. Siento que a ella también le dieron otra información o sea le dijo como de ‘yo estoy 100 por ciento solo’. Hubo un momento en el que públicamente le tiraba indirectas y ella a mí también’”.

Aunque Dhasia Wezka no reveló el nombre de la influencer en la entrevista del podcast, los usuarios buscaron en el pasado y recordaron el pleito de la influencer con otra famosa y señalaron que se trató de Brianda Deyanara, quien también se dio a conocer por su romance con Ryan Hoffman.