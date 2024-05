Bridgerton 3: Aarón Díaz es el nuevo galán de Penelope Featherington en este curioso video de Netflix

Estamos a tan solo un par de días del estreno de Los Bridgerton, tercera temporada: Parte 1. El exitoso drama que se lleva a cabo en la corte inglesa tiene su esperada continuación y Netflix no ha olvidado a los amantes de las novelas mexicanas, pues de alguna manera agregó a Aarón Díaz en el cast.

Aarón Díaz, famoso por su papel como Mariano en la novela Teresa y en su participación en otras producciones cómo Tierra de Reyes y Santa Diabla, apareció en un pequeño comercial de Los Bridgerton para Netflix.

Como bien sabemos esta temporada de la serie se enfocará en Penélope y su historia de amor con un par de galanes que harán de todo para conquistar su corazón. Por ello, Aarón Díaz demostrará que él también es merecedor del cariño de Penélope por medio de un claro mensaje que desvela la pasión que siente por ella.

"Penélope, no sé qué le viste a ese tal Colin", le cuestiona Aarón Díaz, "pero romper tu corazón, no es de caballeros", le asegura, esto por las imagenes al inicio donde podemos ver a la joven Bridgerton sufrir por el hombre del que se enamoró y llorar por la complicada relación que habrá entre ellos.

Mientras pasa por un cuadro con la imagen de la joven, Aarón expresa, "Tú no mereces una relación tóxica, sino un romance de novela como el que yo te puedo ofrecer"

Mientras sucede esto, le hace notar al Penelope que puede demostrarle el amor que siente por ella al "dedicarle siempre cada episodio de cada temporada de su vida. Esto antes de aparecer en medio del jardín gritando su nombre en la noche con la camisa abierta. "¿Qué dices, Penélope, te quedarías conmigo? Soy tu Colin" finaliza el famoso.

Reaccionan a la promo de Bridgerton con Aarón Díaz

"Jajajaa se vuelve en telenovela mexicana y solo faltaria la familia toxica", "es un trailer tan latam lo ame", "on gracia y amor de telenovela y que no falte el grito bajo la lluvia", "Si Colin no grita así por el amor de Pen, ya que se quede con Aarón" y "Ojalá lo vea Penelope y responda! Y también Colin", comentaron usarios.

Lamentablemente, Aaron Díaz no participará en la serie de Bridgerton, pues su actuación fue parte de un comercial que promociona el show en Netflix. Sin embargo, usuarios aplaudieron su aparición a través de comentarios donde mostraron cómo les gustó ver al famoso persiguiendo el amor de Penélope.