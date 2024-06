Critican a Brincos Dieras por dar show pese a la muerte de 2 integrantes de su equipo: 'el dinero debe continuar' (VIDEO)

Este jueves se reportó que el equipo del payaso Brincos Dieras sufrió un terrible accidente automovilístico en Ciudad Juárez, Chihuahua, el cual le costó la vida a dos integrantes de su seguridad… cosa que no le importó pues esa noche ofreció el show que tenía previsto y habló sobre lo sucedido.

En su presentación en Ciudad Juárez, el comediante Brincos Dieras confirmó el fallecimiento de un segundo integrante de su equipo de seguridad y detalló que hay tres personas más hospitalizadas.

Personal contratado de seguridad externa y no miembros del Staff de Brincos Dieras sufren aparatoso accidente. Desgraciadamente uno de ellos perdió la vida.

El percance sucedió en la carretera de Chihuahua a Cd. Juárez.

El payaso, que aparentemente estaba triste, dijo que no fue fácil para él subir al escenario con dos muertes sobre sus hombros, especialmente porque los difuntos eran sus amigos. Por ello, le pidió a sus fans un fuerte aplauso para Daniel y Javier, los fallecidos.

“El día de hoy mi seguridad tuvo un percance, lamentablemente fallecieron dos integrantes míos. No saben lo difícil que es trabajar cuando dos personas, dos amigos, se te van. Tengo tres en el hospital ahorita y tengo a dos que ya fallecieron, creo que el aplauso va a ser para ellos, para Daniel y para Javier”, externó Brincos Dieras.

Tras recibir los aplausos de los presentes, Brincos Dieras señaló que “el show tenía que continuar”, pese a los muertos y hospitalizados.

😨 No era mi staff, era mi equipo de seguridad, aclara Brincos Dieras



Roberto Carlos Oliva Barajas, mejor conocido como ‘Brincos Dieras’, aclaró que fue su equipo de seguridad, y no su staff, el que sufrió un accidente automovilístico en #CiudadJuárez#diariocambio… pic.twitter.com/pEEoB0AQ0C — Diario Cambio (@Diario_Cambio) June 21, 2024

El video de este momento de su show se viralizó en redes y no fue bien recibido por los fans, quienes lo criticaron duramente por no haber cancelado el show en respeto a los fallecidos y hospitalizados. Lo calificaron como un payaso codicioso y sin humanidad:

“Muy mal, tuvo que haber cancelado por respeto”, “Solo hablan de ellos para que vean que le interesa, pero probablemente no sea así”, “Así es POR ESO NO DEBE UNO SER barbero y arrastrado con el patrón, al final te vasss y ellos dicen el que sigue”, “El dinero debe continuar dice”, “Eran solo sus trabajadores y son reemplazables si fuera un familiar no lo hubiera podido hacer” y “El show tiene que continuar porque no son de su familia sino obviamente cancelarían el show. Mínimo espero apoye $$ a las familias de su seguridad”, le dijeron al payaso Brincos Dieras.