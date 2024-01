Britney Spears opaca al nuevo sencillo de Justin Timberlake con ayuda de sus fans

Los fans de Britney Spears parecen no tener intención alguna de perdonar a Justin Timberlake, quien tenía en mente hacer un gran regreso triunfal a la música con "Selfish", el primer sencillo de su nueva producción discográfica, "Everything I Thought It Was" con la cual finalmente regresa a la creación musical tras 6 años de ausencia y después de ser un importante personaje de la industria del entretenimiento en Estados Unidos.

La canción con la que arranca esta nueva etapa en su vida habla sobre el amor desmedido que se puede tener sobre una persona que te provoca el deseo de poseerla; la misma está acompañada de un video dirigido por Bradley J. Calder, quien ha trabajado en artistas como SZA.

La canción alcanzó el primer lugar en iTunes tras solo 1 día de haberse estrenado y los usuarios han comentado aspectos positivos del tema. Sin embargo, parece ser que la canción fue opacada con otra con el mismo título gracias a los fanáticos de una importante estrella de pop, pues su tema de regreso fue desplazado.

Britney Spears supera a Justin Timberlake con "Selfish"

"Selfish" no es una canción nueva de Britney Spears; de hecho, el tema se estrenó en 2011 con el disco Femme Fatale; sin embargo, los fanáticos impulsaron la canción para que llegara a la lista de éxitos de iTunes y superara al nombre de su ex. La intención era compeltamente demostrar la supremacia de Britney por encima de su expareja, con quien estuvo a punto de tener un bebé antes de que él mostrara que "definitivamente no estaba cotento con el embarazo" y cuya relación no terminó nada bien.

Justin Timbertrash sacó ayer su single Selfish, era su comeback. Pero los fans de Britney dijeron "no tan rápido, basura" y empezaron a stremear y comprar el Bonus track de Femme Fatale con el mismo nombre hasta que llegó al primer lugar de iTunes US: pic.twitter.com/m5L9umo6GX — Lilo (@HistorywithLilo) January 26, 2024

Los fans de la artista también han señalado que en algunas estaciones de radio américanas, el tema de Britney ha comenzado a sonar por la atención virtual que se ha vertido sobre el tema; todo esto sin que la princesa del Pop moviera un solo dedo.