Bruses lleva su terapia musical a sus fans de CDMX

Bruses, como es conocida la tijuanense Amalia Ramírez, ofrece hoy su primer concierto en el Auditorio BlackBerry de la CDMX, lo cual es un logro enorme en su carrera, pues recuerda que le dijeron que nunca iba a poder tocar ahí. No obstante, se aferró a su deseo y está cerca de tener un sold out en el recinto de la Condesa.

“Me dijeron que no iba a poder hacer el BlackBerry, porque no lo iba a vender; yo les dije: ‘lo voy a hacer, perros’, y me dijeron: ‘apenas y vendiste el Lunario’, pero yo me aferré; no me importa si tengo que trabajar un chingo, yo creo en mi gente, en mi comunidad y gracias a dios tengo un equipo bien chido y aquí estamos, a un día de tocarlo, casi en sold out”, compartió Bruses en conferencia de prensa.

“Soy capricornio, por eso soy muy aferrada con las corazonadas y agradezco haberla tenido. Además, soy medio bruja, porque cada Año Nuevo hago mi lista y lo que escribo se ha cumplido, como mi nominación al Grammy o hacer el mismo Lunario. Siento que es una combinación de que soy medio bruja y el poder las palabras, querer hacer las coas, y porque soy una mujer bien chambeadora, que no dejo que los vatos de la industria me limiten”, agregó.

El concierto de Bruses en el Auditorio BlackBerry forma parte de su gira Monstruos, con la cual promociona su disco del mismo nombre lanzado el año pasado y con que también se presentará en ciudades como Monterrey y Puebla.

Me propuse a ser un buen ser humano cuando estaba chica, en eso trabajo todos los días, porque yo de chiquita tuve un trauma de que me maltrataron feo, fui víctima de violencia y bullying; no voy a ser una persona mierda como ellos… es como la historia de un villano, pero no quiero ser así, no vine a eso a este mundo

Bruses

Artista

Bruses adelantó que en show habrá diversas invitadas en el escenario, puras mujeres, y afirmó que actualmente estamos en una época en la que las artistas están teniendo grandes logros dentro de la industria musical, lo cual atribuyó al trabajo duro y al cambio de mentalidad generacional.

“Estamos en el momento de las morras haciendo música, creo que es el cambio de chip generacional, en el que nosotras no tenemos esa intención de competir entre nosotras, es especial, nos permite crecer en equipo, ayudarnos entre nosotras y es una de las tantas razones por las que vemos a mujeres viendo buena música y hay más oportunidades”, comentó.

“El universo vio que la inclusión es chida, todas las marcas vieron que si no la hacen las van a cancelar y, aunque para muchos es mame, para nosotras es abrir puertas”, celebró Bruses.

La tijuanense habló respecto a que su música ha ayudado a sus fans a lidiar con sus enfermedades mentales, tema del cual ella habla abiertamente desde su experiencia. Por ello considera que este arte ayuda a la gente a sanar de cierta manera y a encontrar respuestas, pues aún existe un gran estigma social respecto a estos malestares.

“Creo que la música sí sana, no a nivel profesional, pero si me han llegado respuestas de que las enfermedades mentales son un monstruote y cuando éste te aísla, estás en tu versión más peligrosa… como en el box: cuando te esquinan ya valiste”, dijo.

“¿Cómo hacer que no te esquine? teniendo poder sobre él, entendiendo lo que te pasa, sabiendo que no eres la única que no pasa por ello, porque la soledad es cabrona; el hecho de que, a través de la música encuentres una comunidad como tú y hablar de ello, te ayuda a hacer el monstruo más chico”, apunto.

Por ello, Bruses compartió que una de sus metas a largo plazo como artista es hacer una fundación centrada en brinda salud mental de manera gratuita, pues ésta suele ser muy costosa y no todos tienen acceso a ella.

“Aún no lo puedo hacer, pero es un proyecto a largo plazo; la salud mental es muy cara y me da coraje que algo de canasta básica no sea muy accesible. Vas al Dr. Simi y la consulta te cuesta 50 pesos... hacer algo así, pero de salud mental”, explicó.