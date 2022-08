Por fin se estrenó “Bad Decisions”, la esperada colaboración entre BTS, Snoop Dogg y Benny Blanco, la cual tiene encantados no sólo a las ARMY, sino a los melómanos del mundo.

Previo al lanzamiento, BTS compartió un teaser en el que se puede ver a Jungkook, V, Jimin y Jin cantando un fragmento de “Bad Decisions”, tema con una letra muy romántica que dice “parece que nunca puedo sacarte de mi mente”.

Quienes brillaron por su ausencia en la canción fueron RM, J-hope y SUGA, integrantes de BTS que en un par de meses lanzarán su propia colaboración con un artista occidental.

Cabe destacar que fue Snoop Dogg quien hace algunos meses anunció la colaboración con BTS: “Es buena música. Es un ambiente. Yo hago buena música. Ellos hacen buena música. Y acabamos haciendo esto. De esto se trata siempre, de unir nuestros mundos”.

Letra de "Bad Decisions" BTS y Snoop Dogg en español

Estación de radio B-T-S-N-doble O-P

Sin maquillaje, me encanta esa m...

Eres tan malditamente hermosa, te juro que me enfermas

Quiero tu amor, quiero un hombre

Dentro de mi corazón, no hay nada más que una llama ardiente

Si quieres mi amor

Acércate un poco más

No me hagas esperar

Tomemos algunas malas decisiones

Te quiero, ooh, nena, todo el tiempo

Así que dame todos tus besos

Te quiero lunes, martes, miércoles, nena, todas las noches

Y se siente como (Ooh, ah)

Parece que nunca puedo sacarte de mi mente

Y se siente como (Ooh, ah)

Te quiero, ooh, baby, todo el tiempo

Todo el mundo me ve mirando la mosca (Oh, sí)

Y creo que sé la razón por la que (Oh, sí)

Porque te tengo aquí a mi lado (Oh, sí)

Y no puedo dejar que te vayas

Si no estoy contigo, no estoy bien

Si quieres mi amor (Yeah)

Acércate un poco más

No me hagas esperar (Ooh)

Vamos a tomar algunas malas decisiones

Te quiero, ooh, nena, todo el tiempo

Así que dame todos tus besos (Besos)

Te quiero lunes, martes, miércoles, nena, todas las noches (Every night)

Y se siente como (Ooh, ah, yeah)

Parece que nunca puedo sacarte de mi mente

Y se siente como (Ooh, ah)

Te quiero, ooh, baby, todo el tiempo

Vamos a hacer las cosas que siempre quisiste

Diviértete y vive tu vida

Ayúdame a perder un día y encontrar un lugar

Que podamos estar cara a cara

Déjame mostrarte mi barrio

Hay un significado malo de lo malo como un significado bueno de lo malo

Cuando se trata de reglas, las rompo

Vamos a tomar algunas malas decisiones

Te quiero, ooh, nena, todo el tiempo

Así que dame (Dame) todos tus besos (Besos)

Te quiero lunes, martes, miércoles, nena, todas las noches

Y se siente como (Ooh, sí, ah, sí)

Parece que nunca puedo sacarte de mi mente

Y se siente como (Ooh, ¿dice qué? Ah)

Te quiero, ooh, nena, todo el tiempo (Ooh)