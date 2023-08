El Burro Van Rankin revela si Luis Miguel utiliza dobles en sus conciertos ¿habló de más?

Luis Miguel ha dado mucho de qué hablar en su regreso a los escenarios y los conciertos masivos, pues los fans han afirmado que el señor que se ha aparecido para cantar no es el Sol de México, sino un doble del famoso.

Y es que, durante los conciertos que Luis Miguel ofreció en Buenos Aires, Argentina, el hijo del maquiavélico Luisito Rey lució extremadamente delgado y con un semblante distinto al que había mostrado en sus anteriores apariciones públicas.

Luis Miguel ¿o su doble? Foto: Especial

Ante ello, su ex amigo Jorge El Burro Van Ranking salió a opinar respecto al cantante con el que convivió durante su juventud y reveló si la persona que ha aparecido en los conciertos es él o no.

En entrevista con la prensa y el programa de espectáculos "De Primera Mano", Van Ranking habló acerca de la posibilidad de que Luis Miguel esté usando dobles en sus conciertos, revelando una información que sorprendió a todos:

"Parecen locos. ¿Dobles de qué, cómo van a ser dobles? Lo vi bien, le cayó bien el noviazgo con su adorada Paloma, la ex de su compadre", señaló el conductor.

El exconductor despedido de "Miembros Al Aire" y no invitado al aniversario de “Hoy” agregó: "es una verdadera mama***. No es cierto, no crean esas cosas".

El Burro Van Rankin Especial

Para terminar su participación ante las cámaras, el Burro Van Ranking volvió a hablar acerca de su relación con Luis Miguel y dejó claro que está muy lejos de perdonar al famoso por la misteriosa cosa que hizo que se distanciaran el uno del otro.

"Me mandó al carajo. No estoy de acuerdo en esa relación. A mí se me hace desagradable", sentenció muy molesto Jorge El Burro Van Ranking.