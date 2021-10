Caeli comparte FOTO con YosStop y sus fans la destruyen

Es bien sabido que Caeli y YosStop no se pueden ver ni en pintura; no obstante, eso no impidió que la primera subiera una “foto” con la influencer actualmente encarcelada, cosa que no fue bien recibida por los internautas.

Cabe recordar que hace un par de meses Caeli subió un video en el que acusó a YosStop de hacerle bullying durante casi 10 años, lo cual le causó depresión. Por si fuera poco, la influencer exhibió a la ahora encarcelada por pornografía infantil y compartió diversos clips en los que le dice “zor**” y “loca”, entre otras cosas.

Caeli hizo una dinámica con sus seguidores en la que les pidió que le dijeran qué fotografía querían ver de su celular, a lo que una persona le solicitó que mostrara una junto a YosStop.

La imagen que Caeli subió fue una foto de la ficha de detención de YosStop en la que hizo un dibujo mal hecho en el que se retrató a sí misma junto a ella.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar y los fans despotricaron contra Caeli, diciéndole que “se lleva, pero no se aguanta”.

“Pero cuando se burlan de ella ahí todos son los malos, ojo no defiendo a Yoss, sólo me da risa la doble moral de Caeli”, “Ella se lleva, pero no se aguanta, después subirá video apretando los ojos para intentar llorar y culpando a todos” y “¿A ella ya la funaron como a la Lizbeth? Porque prácticamente está haciendo lo mismo, SE ESTÁ BURLANDO”, le dijeron.

La "foto" de Caeli y YosStop Especial

