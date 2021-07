Lizbeth Rodríguez se burla de detención de YosStop y Rix: "el tag de la cárcel" (VIDEO)

Lizbeth Rodríguez es conocida por ser una maestra de la polémica y en esta ocasión la youtuber causó revuelo a burlarse de la detención de YosStop y Rix.

Fue a través de sus historias de Instagram que la conductora de “Exponiendo infieles” se manifestó respecto a la situación legal de sus colegas, detenidos por delitos sexuales.

“Hey, que van a hacer un video muy bueno, ya lo van a sacar, “el tag de la cárcel”, protagonizado por “Rix” y “YosStop”, expresó Lizbeth Rodríguez entre carcajadas.

No obstante, a varios internautas no les pareció la broma de Lizbeth Rodríguez, aunque no ha sido la única en hacer el mismo chiste.

“Lizbeth filtro el vídeo de Juan de Dios y en ese vídeo él era menor de edad”, “Pues que se ría hasta que por fin la metan a cárcel, ni es una blanca palomita” y “Yo creo que ella también va a hacer ese tag”, fueron algunas de las críticas a Lizbeth.