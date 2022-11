La caída presenta el viaje interno de sobrevivientes de abuso sexual

La película La caída, inspirada en la historia de una clavadista mexicana sobreviviente de abuso sexual, es un viaje al proceso interno de una persona que ha pasado por esto, desde la negación de lo que le ocurrió hasta cuando alza la voz y tratan de silenciarla, así lo asegura la actriz Fernanda Borches, quien da vida a una madre cuya hija fue agredida por su entrenador.

“La película se centra en todo este viaje interno de la víctima, desde la negación, decir, ‘esto no me pasó’, todo el proceso interno, individual, solitario, de entender lo que está pasando para encontrar la fuerza y decir ‘a mí me ocurrió esto, no quiero que le pase a alguien más’. Todo ese proceso se ve reflejado de una manera verdadera, llena de matices, no es un clavado en blanco y negro, entiendes las razones por las cuales una víctima puede callarse y no denuncia”, comentó Borches, quien interpreta a Irene.

Para la actriz argentina, la cinta protagonizada y producida por Karla Souza, muestra los dos procesos dolorosos que enfrentan las sobrevivientes, quienes después de aceptar lo que les ocurrió deciden denunciar a su agresor.

“Al momento de alzar la voz, es algo que no me había dado cuenta, estás en el blanco de un juicio, esta cosa de ser totalmente invisibilizada, porque te dicen ‘no pasó, está loca’. Esta censura la viven todas las víctimas, no sólo es el dolor de ser abusadas sino también el dolor de este viaje absolutamente marginal y solitario que es denunciar, enfrentarte al juicio ajeno, que nadie quiera estar contigo, que nadie te crea, esto último me parece muy doloroso”, externó Borches para quien resulta atinado que la película esté encabezada por mujeres porque ofrecen una mirada sin revictimizar.

Me encantaría que madres que estén pasando por esta situación encuentren fortaleza en mi personaje o en el que le corresponda, se vean identificadas, que sepan que no están solas

Fernanda Borches, Actriz

En la ficción inspirada en la historia de Azul Almazán, clavadista que representó a México en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 y después de la justa denunció que sufrió abuso sexual de su exentrenador Francisco Rueda, Borches se pone en la piel de una madre que busca justicia para su hija, pero también lucha para que no le arrebaten sus sueños deportivos.

“Lo que veo en Irene son dos fuerzas superpoderosas y opuestas: es una madre que quiere proteger a su hija, pero también que cumpla sus sueños, no quiere destruirle la vida, no va a dejar que la destruyan como mujer. Las dos fuerzas están continuamente en este personaje, me gusta porque eso lo hace muy complejo”, compartió la también actriz de Paciente 27.

A través de este personaje, Fernanda Borches desea inspirar a otras madres que están enfrentando una situación similar.

Fernanda Borches, de frente, dando vida a Irene.

“Es mi deseo, más allá de que la película sea buena, que le guste a la gente, me encantaría que madres que estén pasando por esta situación encuentren fortaleza en mi personaje o en el que le corresponda, se vean identificadas, que sepan que no están solas, porque cuando ves que a alguien le pasa algo parecido te da fuerza para alzar la voz”, expresó.

En La caída, Karla Souza da vida a Mariel, una clavadista que está a punto de llegar a los que serán sus últimos Juegos Olímpicos, pero todo cambia cuando su entrenador (interpretado por Hernán Mendoza) es acusado de abuso por la madre de Nadia (Dèja Ebergenyi), una joven de 14 años con quien hará dupla en la justa deportiva.

Para Borches esta historia, dirigida por Lucía Puenzo, hace dos décadas, que fue cuando Azul denunció a su agresor, no hubiera podido contarse y ahora es posible por los distintos movimientos feministas y cambios en el cine que han ocurrido. Está disponible en Amazon Prime Video.

“Creo que hubiera sido difícil o incluso imposible presentar una película así hace 20 años”, apuntó.