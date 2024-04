Caifanes denuncia a conductor de Uber por robar sus boletos para concierto en Auditorio Nacional

Caifanes expuso este miércoles una situación vivida con unos boletos de cortesía que mandó en UBER a una dirección de la Ciudad de México que jamás llegaron a su destino. Al parecer, el transportista extravió los boletos y desapareció, una noticia que decidieron no callar y se ha viralizado, pues demuestra que el servicio tiene grandes fallas que afectan a cualquier persona, sin importar que sea una celebridad o un individuo cualquiera.

Caifanes cuenta como un UBER "se perdió" con los boletos

"El día de ayer enviamos las cortesías de #Caifanes para las dos fechas del Auditorio Nacional del 19 y 20 de abril vía UBER de una dirección a otra en CDMX", comenzaba el comunicado. De acuerdo con lo que relata Caifanes, la unidad llevaba los boletos para su concierto en el auditorio nacional y desapareció del mapa después de que el chofer marcara como completo el viaje. Mencionaron además que trataron de ponerse en contacto con la unidad sin tener algún éxito.

"El conductor marcó la entrega y desapareció. Hemos contactado a UBER desde anoche y no tenemos ninguna respuesta, excepto que no han podido localizar a su conductor" indicaron.

Caifanes denuncia al conductor por robar los boletos de su concierto

Fue esta falta de respuesta por parte del conductor y la aplicación lo que generó que Caifanes diera a conocer que levantaron una denuncia ante el ministerio público además de informar que la empresa Ticketmaster había cancelado los boletos en cuestión.

"Ticketmaster ya anuló esos boletos y no servirán para tener acceso al auditorio. Este aviso es para que no se dejen engañar por nadie, el evento está sold out". Además indicaron que si alguien les ofrece boletos se fijaran en el costo impreso en el boleto para saber si son de los robados o no, puesto que las cortesías generalmente no tienen un valor asignado, sino que marca como cero o un peso en costo.

Aunado a esto, incluyeron una foto en la cual se puede ver el auto y un cpodigo del conductor, de nombre Eduardo, así como el viaje realizado de las 8:59 a las 9:32 de la noche el martes 16 de abril. Caifanes decidió cubrir las direcciones así como la foto del sujeto que se habría robado los boletos para su presentación en el Auditorio Nacional, el cual se llevará a cabo este 19 de abril.

Está triste noticia sobre la situación de la banda generó divididas opiniones en redes sociale, desde quienes reprobaron lo que sucedió con los boletos de Caifanes para el Auditorio Nacional, hasta quienes les cuestionaron a los famosos porqué decidieron utilizar UBER para mandar las cortesías.