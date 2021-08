"Cálmese mije"; Destrozan a Chumel Torres por burlarse de joven que pide le llamen "compañere"

Los usuarios de redes sociales se lanzaron, nuevamente, contra Chumel Torres, por un tuit en que se burla de un video viral de una persona que pide que la llamen “compañere”.

En Internet circula un video de una clase por zoom en la que la persona que se identifica como no binaria dice: “No soy tu compañera, soy tu compañere”. Inmediatamente el joven le ofrece una disculpa y se dirige como “compañere”.

El video ha causado un debate en las redes sociales, pues hay personas que están a favor y en contra de lo que muestra la grabación.

Por su parte, el youtuber Chumel Torres compartió el video en su cuenta de Twitter, pero lo que provocó la indignación de los cibernautas es que el influencer acompañó el clip con el siguiente texto: “Cálmese mije. Estamos chupande tranquiles”.

El tuit de Chumel Torres Foto: Especial

Usuarios destrozan a Chumel Torres

Los usuarios no dudaron en reaccionar a la publicación de Chumel Torres y señalaron que el comentario del youtuber no era gracioso y que por el contrario estaba fomentando el bullying hacia las personas no binarias.

“Si lo primero que piensan cuando ven que nos acosan por ser quienes somos y alzamos la voz es que estamos exagerando, como Chumel lo hace, ustedes están normalizando el bullying”, “Imagínense ser un hombre de casi 40 años y alimentar el acoso hacia una persona no binaria que ni siquiera tiene la mitad de edad que tú”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas en contra de Chumel.

Usuarios se lanzan contra Chumel Torres Foto: Especial

Usuarios se lanzan contra Chumel Torres Foto: Especial

Después de que el youtuber se volviera tendencia, Chumel Torres borró el tuit y publicó otro en el que responde a los que lo atacan y lo quieren cancelar.

“Siempre que veo que me quieren cancelar por algún tuit, pienso en hace unos años cuando los progres quisieron cancelar a RuPaul. ¡RuPAUL! Esos perros no saben de lealtades, solo quieren sangre”, se lee en el tuit del influencer.