Cancelan a Luisito Comunica al asegurar que confirmó su infidelidad a Lenguas de Gato: "necesita terapia"

Este domingo, Un Tal Fredo compartió un nuevo episodio en su podcast Hablemos de Tal; en esta ocasión, entrevistó a Lenguas de Gato, mejor conocida como Cinthya o La Chule, quien fue novia de Luisito Comunica hace un par de años. Sin embargo, tras ciertas declaraciones, el influencer respondió molesto y ahora en redes sociales han decidido cancelarlo, pues señalan que "se pasó de ardido" y que hizo evidente la infidelidad que la creadora de contenido no expresó directamente durante su conversación con Fredo.

Fue a través de una serie de historias que Luis contestó a la polémica que surgió de lo que dijo Lenguas de Gato inicialmente en el podcast; el youtuber solicitó al público dejar de atacar a su novia actual, Ary Tenorio, pues asegura que ella nada tiene que ver con el problema que ha surgido en las últimas horas y que incluso se conocieron meses después de que La Chule y él terminaran.

"Ary no tiene nada que ver en esto. Ary y yo nos conocimos meses después de que ella y yo cortamos" explicó el influencer con el ceño fruncido para mencionar posteriormente que no entendía porqué su ex novia seguía sacando el tema a más de tres años de haber terminado.

Tunden a Luisito Comunica y lo tachan de Infiel; este es el motivo

Sin embargo, el público tomó lo que dijo Luisito como algo cuestionable, ya que se tomó en cuenta un momento de su discurso cuando dice "solamente dijo cosas malas mías y ninguna de sus cosas malas; se los digo sinceramente, yo a ella también le caché varias cosas" aseguró.

El públicó interpretó ese también como que Luis aceptaba haber engañado a La Chule y por ello, ahora lo tachan de infiel, además de que critican como en sus historias buscó perjudicar a Lenguas de Gato cuando ella trató de ser respetuosa durante su participación en el podcast de Un Tal Fredo.

Reacciones sobre la nueva cancelación a Luisito Comunica tras el podcast de Un Tal Fredo con Lenguas de Gato

En sus recientes posts de Instagram, el influencer ha recibido comentarios como "cero ganas de ver su contenido después de esto", "Bien atacados los dos y ni saben bien el contexto, antes de ladrar pónganse a investigar , no que mucho comunica , pero el hombre la defiende a capa y espada", " necesitas terapia" y "luisillo el pocos h**vos".

Cinthya: no puedo negar ni afirmar que hubo una infidelidad por parte de Luis



Luisito Comunica: pero yo a ella también le caché muchas cosas



Jajaja pobre wey, Cinthya no tuvo que afirmar que él le fue infiel para que aquel confirmara que en efecto, es un infiel. 💀 pic.twitter.com/xvz4oAyCKz — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) February 6, 2024

Se puede notar el tipo de persona que es Luisito Comunica desde el momento en el que esta haciendo que le tiren hate a Cinthya (lenguas de gato) diciendo que ella habló mal sobre el cuando ella contó su versión e incluso habló bien sobre el.



pic.twitter.com/hofauzvodM — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) February 6, 2024

Fingiendo estar impactada de que Luisito comunica es una terrible persona pic.twitter.com/S8AF1vnEbQ — GALSTAR (@galstaar) February 5, 2024

Yo viendo las historias de Luisito y ari cuando la Cinthya no les tiro hate a ninguno de los dos, par de ridículos pic.twitter.com/vylCbIc7zy — fluorescent adolescent (@rhineee_g) February 6, 2024