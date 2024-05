Cancelan a Mariela Sánchez, ex de Cristian Castro, por decirle 'mugrosas' a mexicanas

Mariela Sánchez, la más reciente ex novia de Cristian Castro, está siendo cancelada en redes porque la argentina se atrevió a decir que las mujeres mexicanas eran unas mugrosas y de más majaderías.

Y es que en los diversos programas de farándula se dieron a conocer mensajes y audios en los que Mariela Sánchez calificó a las mexicanas como “mugrosas” y “put**”. Uno de los programas que dieron a conocer esto fue Ventanenado, en el cual Pati Chapoy aseguró que, cuando la conoció, la argentina olía a “sobaco”.

Como era de esperarse, los mexicanos no permitieron que una argentina gobernada por Milei las insultara de tal manera, por lo cual no dudaron en cancelarla en redes y dejarle decenas de comentarios donde se burlan de ella y de la situación de su país, pues a nadie le pareció que haya dicho: “Mugrientas Mexicanas son todas Sucias, Put***”.

"Mugrientas Mexicanas son todas Sucias, Put@s..." así se expresa Mariela Sánchez quien fuera la @mante de CRISTIAN CASTRO. -las q manejan esa personalidad de 'no rompo un plato' son de terror. 💣 #nosondefiar video @VentaneandoUno pic.twitter.com/IYjEHsk8vp — Laura Estrada Periodista (@LauraEstradaTv) May 22, 2024

“Dijo la chichifa que ni para ser una mantenida sirve”, “qué bueno que Cristian ya te dejó, se ve que eres una mierda de persona”, “todavía que quiere venir a comer al país, se pone de nefasta, vete ya la Argentina a comer aire” y "estás celosa porque acá con la gente mugrosa si hay de comer?", fueron algunas de las cosas que le dijeron.

Mariela Sánchez no soportó y, antes de hacer privadas sus redes, compartió un mensaje en el que dijo sentirse arrepentida de sus desafortunadas declaraciones hacia las mexicanas.

“Quiero expresar públicamente el dolor y arrepentimiento que siento por lo sucedido. Entré en el submundo de las redes al dialogar con personas que quizá no han sido tan queridas como yo y en un estado de ira dije cosas horribles”, inicia el mensaje.

“Quiero, sobre todo, pedirle disculpas a todas las mujeres de México, estuve muy mal con ellas. Me salió cuando hubo un insulto a una broma hacia las mujeres argentinas en un show. Pero quiero pedirle disculpas a todas las mujeres de México”, agregó.

“Una persona en redes me mandaba cada movimiento con la persona que estaba, Cristian, que estaba en separación. Me mandó que estaba en Los Ángeles, toda la información que se pasaba en los medios. Me mandaba los mensajes que él escribió estando en mi casa”, finalizó Mariela Sánchez.

Para su mala suerte, el daño ya está hecho, por lo cual es considerada como una persona no grata en México por los fans.