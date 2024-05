Cristian Castro termina de nuevo con Mariela a días de haberse reconciliado, 'era insostenible'

La relación entre Cristian Castro y Mariela Sánchez parece haber terminado de manera definitiva. Después de que la pareja se distanciara hace unos meses, donde el cantante se dio una nueva chance con otra mujer, parecía que habían logrado conciliar sus diferencias para seguir juntos.

"No voy a perderte más", aseguraba Cristian Castro a Mariela Sánchez, todo antes de que se filtraran los audios de una conversación de la argentina con un internauta, donde la mujer hablaba terriblemente de quien era en aquel momento su ex.

Al parecer, este descubrimiento hizo que para el hijo de Verónica Castro cambiara por completo el panorama de la mujer de la que se enamoró y con quien retomó su relación después de un dramático intermedio, donde ella apareció llorando en el aeropuerto.

➡️El cantante mexicano, Cristian Castro, y Mariela Sánchez, han decidido terminar con su relación una vez más, esto luego de que se filtraran diversos audios en donde la argentina se expresaba mal de él



📣https://t.co/qGccxBEA6X#Viral #RT #POSTAMéxico pic.twitter.com/Omh1dJh6Zl — POSTA México (@PostaMexico) May 21, 2024

Mariela rompe el silencio sobre su separación definitiva con Cristian Castro

Fue por medio de redes sociales que Mariela se pronunció respecto a su rompimiento con Cristian Castro. "Quiero expresar públicamente el dolor y arrepentimiento que siento por lo sucedido. Entré en el submundo de las redes a dialogar con personas que quizá no han sido tan queridas como yo, y en un estado de ira dije cosas horribles de la persona que siento, en lo más profundo de mi alma, que era un gran amor. Perdón, Cristian", pidió la mujer, reconociendo así su error.

"Me sorprende que la gente no celebre el amor y disfrute del dolor y quiera destruir. Agradezco haber conocido a una persona romántica que, a pesar de todo, desde su enojo, me habló y me enseñó con mucho cariño lo que es el amor. Cristian escuchó todos los audios y finalmente llegamos al final de la relación. Era insostenible…", explicó.

Mariela Sánchez aclara que Cristian Castro terminó su relación con ella por polémicos audios filtrados. Foto: Instagram

Del mismo modo, Mariela pidió disculpas a Verónica Castro, Yuri, Dario de León y reiteró sus disculpas a Cristian Castro, tras señalar que sintió su intimidad ultrajada por la divulgación de algo que comentó en una conversación privada.

Eran varios los audios donde Mariela criticaba a su pareja, a quien llamó "sucio" e incluso, exhibió cómo es en la intimidad. La manera tan despectiva en la que se refería a él generó gran polémica y parece ser que fue definitiva para el rompimiento entre ella y el "gallito feliz".

Hasta el momento, Cristian Castro se limitó a borrar de su cuenta de Instagram la fotografia con la que hizo oficial su reconciliación con Mariela Sánchez y se ha mantenido sin comentarios.