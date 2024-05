Filtran presunta charla de Mariela Sánchez hablando pestes de Cristian Castro: 'es un sucio'

Cristian Castro anunció apenas hace unos días que regresó con su ex Mariela Sánchez, con la cual había durado apenas 45 días. No obstante, tal parece ser que la argentina no aprecia del todo a su novio y que presuntamente estaría con él por la fama y el dinero, pues se filtró un audio y una conversación en las que afirman que habló pestes del mexicano.

Fue justamente el polémico programa “Chisme No Like” el que dio a conocer la aparente conversación y los presuntos audios de Mariela Sánchez, en los cuales se escucha a una voz muy similar a la suya, por no decir idéntica, que Cristian Castro es una persona sucia y “de cuarta”.

Los audios y mensajes fueron al parecer obtenidos de cuando Mariela Sánchez mantenía una conversación con una amiga suya, a quien le habría contado todo lo que detesta del hombre que en sus redes dice amar.

"Es un sucio, vivió en mi casa un mes, sé lo que es. A mí no me aguanta, soy muy ordenada y tengo una vida re ordenada. Él quería salir corriendo, no aguantó, soy muy impecable", señalan los mensajes.

Por si fuera poco, Mariela Sánchez presuntamente afirmó que Cristian Castro era mal amante y que además le daba asco su cuerpo descuidado.

"Malísimo en la cama, está muy feo físicamente. Los comentarios míos son todos buenos, yo nunca más vuelvo a hablar con Cristian, él lo sabe. No se va a acercar a mí, yo me fui", agrega, dando a entender que la supuesta conversación se desarrolló antes de que volvieran a ser pareja.

Mariela Sánchez le añade a su amiga que al parecer el mexicano gusta de buscar mujeres débiles para entablar relaciones amorosas, motivo por el cual le hizo una cordial invitación a internarse en lo que podría ser un hospital psiquiátrico.

"Busca a las débiles y a las que mueren por él. Es un payaso, me da mucha vergüenza, a mí no me importa, yo no lo estoy esperando a él. No me interesa Cristian, lo que me interesa es que se interne”, abundó.

Para echarle más sal a la herida, “Chisme no Like” presentó los audios en los que Mariela habría criticado el trabajo musical de Cristian Castro.

"Es patético el show, de cuarta. Le falta mucho para ser Luis Miguel, pero es una payasada, como lo baila, parece gay. Todo horrible el vestuario, el pelo de él parece un carnaval en vez de concierto", remarcó.