Captan a Cristina Riva Palacio, ex de Daniel Bisogno, devastada en el hospital

El estado de salud de Daniel Bisogno es delicado y todo apunta a que las noticias que no se están haciendo públicas con desesperanzadoras, pues su ex esposa Cristina Riva Palacio lo fue a visitar al hospital y el semblante con el que la captaron no es nada bonito.

Cabe recordar que lo último que se sabe de Daniel Bisogno fue la dicho por la hermética de su jefa la Pati Chapoy, quien se limitó a informar que su empleado está intubado. Esto desató críticas entre los fans, pues afirmaron que tanto Bisogno como Ventaneando se la pasan ventilando la vida personal de los famosos, pero no sueltan nada interesante cuando se trata de la de ellos.

Daniel Bisogno en terapia intensiva e intubado, así lo confirma Pati Chapoy. pic.twitter.com/ulELwXMFMM — La Comadrita (@lacomadritaof_) February 20, 2024

"Tal y como les informamos, quiero comentarles que ayer me dirigí al hospital donde se encuentra internado Daniel Bisogno, y la parte medica que me dieron es que efectivamente, tiene 5 días en terapia intensiva. Está intubado", dijo Chapoy.

"Los médicos están conscientes de que hay una mejoría, y está mejoría se puede llevar muchos días más porque van a esperar a que él responda. Todos los días ha respondido bien a los antibióticos para terminar de eliminar la infección que tiene en los pulmones", abundó.

Ahora, el programa de YouTube “Chisme No Like” ventaneó que la ex esposa de Daniel Bisogno, Cristina Riva Palacio, fue captada en el hospital donde está internado el famoso, y que además ha sido vista extremadamente preocupada por el estado de salud del padre de su hija.

Elisa Beristain y Javier Ceriani señalaron que la ex pareja del conductor está "angustiada" pues sabe que supuestamente el estado de Daniel Bisogno "es de vida o muerte".

Daniel Bisogno Foto: Especial

"Con una gran cara de preocupación y angustia, pues aunque intenten negarlo, la madre de la hija del conductor es de vida o muerte", dijeron los ídolos del chisme.

En el video compartido por “Chisme No Like” se puede ver a Cristina Riva Palacio en los pasillos del hospital, sentada y posiblemente en espera de alguna noticia del estado de salud de su ex esposo Daniel Bisogno.

Hasta ahora, Cristina Riva Palacio no ha dado a conocer ninguna información respecto al estado de alud de Daniel Bisogno, quien tiene ya casi una semana intubado y por lo cual miles de fans especulan lo peor.