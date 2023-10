Mhoni Vidente afirma que la vida de Daniel Bisogno 'en los próximos días correrá peligro'

Daniel Bisogno sigue preocupando a la gente que no le tira hate debido a su delicado estado de salud, pues mientras que sus compañeros de “Ventanenado” aseguran que se está recuperando, en "Chisme No Like", afirman que anda muy mal y que incluso requeriría de un trasplante de hígado para sobrevivir.

Por su parte, en un mnsaje que compartió en sus redes, Daniel Bisogno dijo lo siguiente: “Decidieron los doctores que era mejor retirar la vesícula para que todo estuviera bien y eso fue exactamente lo que pasó combinado con las vacaciones que voy a tomar”.

"Daniel Bisogno":

Porque de acuerdo a @MaguichaDoria, el conductor se encuentra en terapia intensiva, debido a un choque séptico. pic.twitter.com/skAdruAPXg — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) October 19, 2023

Ahora, Mhoni Vidente salió a dar su veredicto astral respecto al destino de Daniel Bisogno, y según la cubana las cosas no pintan para nada bien, pues afirmó que le salió la carta de la Muerte en el tarot, lo cual para ella son pésimas noticias.

De acuerdo con la adivina, "la carta de la muerte está detrás de él... en los próximos días su vida correrá peligro", debido a que le hicieron una brujería "tan fuerte" que devastó su estado de salud.

A quien le creemos? Cuál será el verdadero estado de salud de Daniel Bisogno?#DanielBisogno pic.twitter.com/wfu7uskil4 — Chismosote (@ChismosoteTV) October 19, 2023

"Una de las personas del espectáculo le hizo esa brujería", remarcó la cubana, para después darle al famoso una serie de indicaciones para así intentar librar el mal.

Mhoni Vidente afirmó que Bisgno debe conseguir 3 aguas benditas de diferentes iglesias, conseguir rosario de plata bendecido, una biblia católica con el salmo 91, ponerse aceite del santísimo en todo el cuerpo, tomar el agua bendita en ayunas, ponerse el rosario de plata bendecido y abrir la biblia en el salmo 91 y 140, además de ponerse aceite del santísimo en todo el cuerpo "si no lo hace va a acabar mal".