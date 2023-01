Carín León se lanza contra Shakira y dice que su canción es una "falta de respeto"

El cantante Carín León se lanzó contra Shakira por su nuevo tema con Bizarrap en el que ataca a su expareja Piqué, el artista de regional mexicano consideró la canción como “una falta de respeto a la música”.

"Se le ha restado peso a la música y se le ha dado mucho más peso al morbo y siento que la gente, muchas veces, confunde el morbo con la buena música”, dijo el cantante.

Carín León ofreció una entrevista y señaló que Shakira debería de darle respeto a la música debido a que ella es una artista internacional.

"La música me ha dado todo, entonces para mí es algo muy importante que se le dé el respeto, sobre todo viniendo de referentes tan importantes como esta persona", comentó.

Finalmente, Carín León señaló que actualmente los artistas hacen música para monetizar y no por amor al arte.

“Yo soy muy partidario de hacer la música que a mí me gusta, que me llena el corazón. Antes busqué mucho tiempo el negocio, busqué llegar a ese lugar, y nunca se dio hasta el momento que empecé a hacer lo que a mí me gustaba, aun pensando que no iba a funcionar”, dijo.

Logros de Shakira con su canción de tiradera a Piqué

Shakira logró records históricos con su tema de tiradera a Piqué, pues el tema en español estuvo varios días en el número uno del top mundial de Spotify.

Además, superó el número de reproducciones de Despacito en YouTube y actualmente es uno de los trends favoritos en TikTok, además que Shakira acaba de lanzar el challenge de baile de la canción.