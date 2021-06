Carla Morrison ama ser una obra de arte

Cuando la cantante Carla Morrison se fue a vivir a París, Francia, tuvo la oportunidad de pasar más tiempo sola, lo cual la llevó a pasar más tiempo con ella misma, a disfrutarse y a lograr cosas positivas para su salud y su experiencia personal. Comenzó a sentirse más segura, guapa, poderosa y se puso como principal prioridad.

Todo esto se refleja en su nuevo sencillo “Obra de arte”, en el cual habla acerca del amor propio y la aceptación.

“Al estar en París, ir a los museos y estar viendo pinturas, obras de arte con mujeres con cuerpos naturales, me di cuenta que las mujeres somos perfectas, pero a veces somos muy duras con nosotras mismas. Pienso que muchas personas no llegan a sentirse totalmente satisfechas, atractivas o contentas, por eso escribí este tema, en este caso hablo de mí como mujer”, compartió Carla Morrison, en entrevista con La Razón.

“Obra de arte”, que estrena hoy en plataformas digitales, es el tercer acto de una serie de canciones en las que la intérprete aborda temáticas como la ansiedad, la depresión y el amor propio.

Morrison afirmó que es un tema que las mujeres o cualquier persona pueden escuchar antes de salir a pasear o encontrarse con sus amigas, pues en éste expresa alegría y confianza.

Nos dicen que tenemos que ser de una manera, pero no, creo que todos tenemos etapas, momentos y situaciones en nuestra vida que se reflejan en nuestro cuerpo y espíritu. No podemos estar todo el tiempo criticándonos. ‘Obra de arte’ es una canción para celebrarte a ti misma

Carla Morrison, Cantante

“Esta canción ya la tenía escrita, pero no estaba terminada, luego pasó la pandemia y todo se atrasó. El tema nace a raíz de sentir esa seguridad, de decir, ‘soy una obra de arte y no tengo que explicarte nada, claro que te enamoraste de mí, ¿quién no?’, es sentir confianza, una manera de celebrarte a ti misma”, explicó la intérprete de “Hasta la piel”.

Morrison celebra que en los últimos años se comience a hablar del amor propio, la aceptación y de cuerpos diversos que no siguen un canon establecido.

“Todo el día nos bombardean con imágenes de cómo debemos ser las mujeres, cómo tenemos que vernos, nos hacen sentir que eso nos dará valor, pero eso no es cierto. Para mí es importante que las mujeres se sientan seguras, porque pienso que si más nos sintiéramos así, muchas más cosas positivas estarían pasando”, dijo.

Lamentó que por los roles establecidos o estereotipos, muchas veces las mujeres no se sientan seguras de lo que son y de lo que pueden lograr.

“A lo mejor pensamos que no damos el ancho, que no podemos, que no somos tan exitosas, pero claro que podemos, damos vida, no sé qué otra cosa tenemos que hacer para entender que somos poderosas. Sé que soy la voz de muchas mujeres, que si se lo digo muchas van a hacer este mensaje suyo y eso para mí es especial e importante, es recordarnos que somos especiales, unas obras de arte”, expresó Morrison.