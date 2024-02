Carlitos Páez, sobreviviente de Los Andes, confiesa lo que no le gustó de La sociedad de la nieve: 'Me da rabia'

Carlitos Páez es uno de los sobrevivientes de Los Andes, cuya impactante historia fue plasmada en la película de Netflix nominada al Oscar, La sociedad de la nieve.

Carlitos ofreció una entrevista a Yordi Rosado, en la que contó cuáles eran las cosas que no le gustaron de esta cinta dirigida por Juan Antonio Bayona.

Lo que a Carlitos Páez no le gustó de La sociedad de la nieve

El sobreviviente de Los Andes contó que hay dos momentos que no le gustan de la cinta, uno de ellos es la recreación de una fotografía en la que Carlitos Páez cuenta que en la vida real todos se veían de la misma estatura, y en la película no, porque Felipe Otaño, actor que lo interpreta, es más alto.

“Hay una foto mía que a mí me da mucha rabia, porque el actor mío que reproduce la foto es más alto que yo, entonces estoy acostumbrado a ver una foto que son los tres iguales de altura y ahora aparece uno que es más alto que yo, le digo: ‘Pero Felipe tenías que haberte hundido un poquito en la nieve’”, recordó Carlitos Páez.

Foto original de los sobrevivientes de Los Andes Foto: Especial

La foto recreada en La sociedad de la nieve que no le gustó a Carlitos Páez Foto: Netflix

Asimismo, contó en la entrevista que tampoco le gustó que uno de los momentos más emotivos de la historia que en la vida real lo vivió él y en la película de “Viven” se lo hayan dado al personaje de Eduardo Strauch.

Te puede interesar Roberto Canessa, uno de los sobrevivientes de Los Andes, viene a México y así puedes conocerlo

“Un acto de heroicidad que hubo en Los Andes fue el momento en que se despide (Nando) Parrado que se va en la camita y vuelve para atrás y me dice: ‘Carlitos, quito darle un beso a la cruz de tu Rosario y a cambio me entrega, le había comprado un par de zapatillas a su sobrino en Mendoza, que eran azules, pero en la película los hicieron rojos. En realidad la historia es conmigo y en la película le dieron el papel a Eduardo Strauch, que a mí me dio mucha rabia porque digo: ‘la historia más linda me la van a sacar’.

“Y Frank Marshall que era el director me dijo: ‘Carlitos, en una hora y media tiene que actuar todos’. En cada conferencia que yo doy a aclarar que es conmigo la cosa”, recordó el sobreviviente de Los Andes.

Señaló que el Parrado le entregó la zapatilla y le prometió regresar para buscarla. Indicó que si Parrado le dijo que si no volvía y se moría en el camino, les daba permiso de usar los cuerpos de su mamá y de su hermana para alimentarse.