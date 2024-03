Carlos Segundo, la voz de Piccolo, se despide Akira Toriyama: 'Unir vidas de todo el planeta es un milagro'

La muerte de Akira Toriyama, el creador de “Dragon Ball”, tiene devastado a todo el mundo, al grado que hasta el gobierno chino le envió sus condolencias a Japón por la devastadora pérdida. Fans de todos los rincones del planeta siguen rindiéndole homenaje al mangaka y a ellos se les unió el actor Carlos Segundo, quien le dio su voz a Piccolo en el doblaje latino.

Fue a través de sus redes sociales que Carlos Segundo le dedicó un muy conmovedor mensaje a Akira Toriyama, con el cual le da el último adiós al creador de una de las historias más influyentes de todos los tiempos, y con el que puso a llorar a miles de fans.

❝Gohan, tú fuiste el único que habló conmigo como un amigo sincero❞



Solo los que vimos Dragon Ball Z desde los inicios de Goku y conocimos el villano de Piccolo comprendemos el porqué esta escena te hace llorar, un gran desarrollo de personaje.



En el video, en el cual utilizó imágenes de “Dragon Ball” en las que sale Piccolo, Carlos Segundo vuelve a hacer la voz del guerrero verde, el cual era sabido que era el personaje favorito de Akira Toriyama, para emitir un desgarrador y tierno mensaje.

"Akira, no tuve el privilegio de conocerte y me hubiera gustado decirte que me siento muy afortunado de haber podido interpretar a un personaje como Piccolo que, según se dice, era tu favorito", inició.

"Interpretar a Piccolo me ha permitido aprender que la humanidad siempre tiene la posibilidad de mejorar, que puede ir del mal hacia el bien y que puede ir del odio al amor", añadió Carlos Segundo.

Carlos Segunda afirmó que haber hecho la voz de Piccolo en español le dio la oportunidad de "conocer a miles de personas de todo el mundo: desde los más pequeños hasta adultos que llegan a mi llorando porque le di voz a su infancia con tu creación".

"Es increíble pensar que el mismo poder que sentí al grabar una escena la sentían millones de niños frente a la televisión todas las tardes", remarcó.

"Llegar a aquellos niños, que ahora son padres, traer a sus hijos de la mano y que les hayan transmitido su amor por Dragon Ball y todo lo que ello representa. Una obra maestra del anime que sobrepasó todo para convertirse en inspiración para millones", agregó Piccolo.

"Eres más, mucho fuerte de lo que crees. Cambiar vidas para bien es maravilloso, pero unir vidas de todo el planeta es un milagro", finalizó Carlos Segundo, desatando las lágrimas entre todos los fans de “Dragon Ball”.