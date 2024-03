¿De qué murió Akira Toriyama, creador de Dragon Ball? Esto fue lo que le pasó

Akira Toriyama, creador de Dragon Ball, murió a los 68 años de edad, por lo que los fans del manga están devastados por el fallecimiento de mangaka y diseñador.

¿De qué murió Akira Toriyama?

Se difundió un comunicado de la muerte de Akira Toriyama y ahí se reveló que la causa de muerte del artista gráfico fue hematoma subdural agudo.

¿Qué es un hematoma subdural agudo?

El hematoma subdural agudo es la acumulación de sangre en el cerebro. De acuerdo con el sitio especializado en medicina Medline Plus, este hematoma se genera debido a un traumatismo grave, es decir, que se pudo haber golpeado la cabeza.

Sin embargo, según se explica en el sitio, es el más letal de los traumatismos, ya que el cerebro se llena de sangre rápidamente. Asegura que esto puede ocurrir porque hay un traumatismo menor con un sangrado menor, entonces el cerebro se va llenando más lento de sangre. El sitio señala que este tipo de hematoma subdural ocurre comúnmente en adultos mayores, cabe recordar que Akira ya tenía 68 años.

Dragon Ball Foto: X

Te puede interesar Muere Akira Toriyama, creador de Dragon Ball, a los 68 años

¿Quién era Akira Toriyama, creador de Dragon Ball?

Akira Toriyama fue uno de los mangakas más destacados de la historia, su creación de Dragon Ball se volvió famosa a nivel mundial.

Sin embargo, antes de crear a Goku y sus amigos, empezó trabajando en una agencia de publicidad, en donde duró tres años.

Dragon Ball Especial

Pero al cabo de ese tiempo se dio cuenta que no le gustaba lo que hacía y decidió salirse de ahí y dedicar su vida a lo que realmente amaba: hacer mangas.

Su primera publicación fue Shonen Jump de Shūeisha, posteriormente crearía otras historias, hasta que llegó su obra maestra: Dragon Ball.

A pesar de su fama, le gustaba pasar desapercibido y no era llamativo, no daba entrevistas y quería tener una vida tranquila, motivo por el cual hasta su funeral se llevó a cabo con pocas personas y pidió que no mandaran flores, regalos o condolencias.