Carolina Ross revela que Nodal la dejó de seguir en Instagram ¿por los celos de Ángela Aguilar?

Ángela Aguilar es una de las personalidades más nefastas de la farándula mexicana y todo apunta que en su nueva relación con Christian “el simp supremo” Nodal va a ser el verdadero evento canónico en la vida del cantante de rancheras de manual, pues Carolina Ross salió a revelar que su colega la dejó de seguir en Instagram ¿por una orden celosa de su novia nepo baby?

Cabe recordar que Carolina Ross fue quien le abrió sus conciertos a Christian Nodal y, cómo suele suceder en la farándula, comenzaron a surgir rumores de que eran amantes, pues Nodal le dio un beso en el cachete en uno de los shows.

Yo no creo nada la vdd 😠 https://t.co/jQXL6YGAjh — Abi Tavira Martínez (@abi_tavira) June 25, 2024

“Es increíble porque ella empezó haciendo mis covers y yo nunca había escuchado su música, pero ahora que me abrió se los juro que es uno de los talentos más increíbles que he escuchado en toda mi vida”, dijo en su momento el cantante sobre la artista.

Ahora, Carolina Ross dio a conocer que Nodal de repente la dejó de seguir en redes sociales, por lo que muchos usuarios se preguntan si Ángela Aguilar fue la causante en alguno de sus berrinches tóxicos de celos.

En entrevista con el programa “De Primera Mano”, Carolina Ross narró que Nodal la dejó de seguir en Instagram y respecto a las posibles razones dijo lo siguiente:

“Es que yo no me di cuenta. O sea, de pronto me metí a mis redes y vi que no aparecía, y yo dije ‘ah, pues pasó algo’, y ya”, inició.

“¿Para qué averiguar? Yo me quedo con la buena imagen de que me invitó a cantar con él en Las Vegas, me invitó a su Auditorio Nacional, al Auditorio Telmex en Guadalajara, ha sido un buen amigo. El hecho de que me comparta su escenario no lo hace cualquiera, y yo creo que así está bien, yo tengo esa imagen de él”, agregó.

Como era de esperarse, los fans reaccionaron a la noticia y afirmaron que sí fue por culpa de la hija de Pepe Aguilar: “La tía Ángela Aguilar tiene miedo que alguien más llegue y se lo lleve, como quiera va a pasar”, “Angelita no quiere ninguna fan de su relación”, “Ya tiene miedo de la Panini que le hagan lo mismo”, “Ella es una niña caprichosa que está acostumbrada a que todos hagan lo que ella dice, pobre Christian Nodal, no quiero ni imaginar lo mal que lo va a tratar esta chica”.