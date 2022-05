La Casa de los Famosos 2: Usuarios critican a Telemundo por eliminar a Mayeli Alonso

La Casa de los Famosos 2 sigue generando polémica en su primera semana de estreno y ahora fue por el primer eliminado del programa.

La celebridad que abandonó La Casa de los Famosos 2 fue Mayeli Alonso, ex de Lupillo Rivera, sin embargo, esto generó una gran debate entre los fans del programa, ya que algunos señalaron que su salida fue injusta.

Pues de acuerdo con las encuestas en distintos sitios dedicados a La Casa de los Famosos 2, todo apuntaba a que el eliminado sería Osvaldo Ríos, sin embargo, los fans quedaron sorprendidos al escuchar el nombre de Mayeli Alonso.

Fans, molestos con la salida de Mayeli Alonso de La Casa de los Famosos

A través de las redes sociales los cibernautas expresaron su molestia por la salida de Mayeli Alonso de La Casa de los Famosos 2, pues aseguraron que la televisora no sacó al verdadero eliminado.

“Ya me agoté, me avisan cuando @TLMDRealities nos tome en cuenta”, “Telemundo miedo al éxito Mayeli no debió salir”, “Hasta por salud, tenía que irse Oswaldo! Mayeli daba buen contenido”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios. Por su parte, hubo quienes se manifestaron a favor de la salida de Mayeli,

Aquí no me engañan hubo mano de producción en esa decisión #LCDLF2



TELEMUNDO MIEDO AL ÉXITO — Diego Mex (@DiegoMexTV) May 17, 2022