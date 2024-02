La Casa de los Famosos 2024: Los intensos posicionamiento casi llegan a los golpes

Este fin de semana en La Casa de los Famosos 2024 explotó la enemistad entre los integrantes, pues parece ser que varios de ellos ya tenían la intención de decir las opiniones respecto a los nominados para salir esta semana del reality. Esto lleva momentos sumamente intensos en el concurso donde personajes como Guty Carrera y Clovis se enfrentaron como nunca; pero no solo ellos, puesto que Lupillo Rivera, Alfredo Adame, Cristina Porta y en general todos los habitantes buscaron generar polémica en esta ocasión.

En semanas pasadas los posicionamientos de La Casa de los Famosos 2024 se habían caracterizado por ser bastante diplomáticos en realidad, lo cual era un beneficio para mantener la paz dentro de la casa; sin embargo tras la pelea entre Alfredo Adame y Lupillo Rivera además de las grandes divisiones que existen entre los cuartos, la diplomacia desapareció y en su lugar quedaron grandes reproches y reclamos que se materializaron este domingo antes de elegir al salvado de la semana.

Así sucedieron los posicionamientos en La Casa de los Famosos 2024

Al inicio, Maripily Rivera se posicionó detrás de Carlos y explicó que sus motivos tenían que ver con el modo en que trató a Gregorio Pernía antes de su salida al no creer que en verdad se preocupara por su familia. Al momento siguiente, La Divaza se colocó detrás de Sophie y señaló que no estaban en el kínder de La Casa de los Famosos como para que ella se comportará de tal modo y tenía que parar de una vez por todas con esa actitud fastidiosa para muchos donde busca espiar para conseguir información; ante esto, Sophie aseguró que lo anotaría entre las cosas que no le importan.

Esto es la casa de los famosos, no el kinder de los famosos. No te da pena chica? 🤣🤣🤣 #LCDLF4 pic.twitter.com/r7ZJ5qGveS — nacho con O (@Michelsonfancl) February 26, 2024

Por su parte, Aleska Génesis crítico a Cristina Porta después de posicionarse detrás de ella, al asegurar que busca hacerse la víctima y no soporta las consecuencias de sus acciones. Después, La Bronca se colocó detrás de Romeh, pero fue quien recibió el pastelazo cuando el modelo puntualizó que ella no ha hecho nada en la casa más que el podcast que la producción misma le puso y que en realidad no ha sido relevante para el programa.

Después, Adame se colocó detrás de Ariadna y le dijo "no sirves para nada", ante lo cual la ex miss Colombia, con una sonrisa en el rostro miró con desdén al actor y señaló "no sabía que mi presencia te incomodaba tanto" y aseguró que si bien se dio la oportunidad de conocerlo al inicio por considerarlo un caballero, después conoció "a un hombre lleno de tristeza, rencor" y pidió que ojalá algún día retomara su relación con su familia.

Ariadna se devoró al viejo ridículo de Adame 😂 lo humillo sin perder la compostura como la reina que es 💅🏻 #LCDLF4 pic.twitter.com/iPHCGSFqjv — Clueless (@LaDespistadafav) February 26, 2024

Las cosas se encendieron cuando apareció La Melaza detrás de Clovis y comenzó una discusión respecto a la cantidad de violencia que existe en el discurso del ex beisbolista. En ese momento, se habló de irse a los golpes, ante lo que Melaza indicó "pegame tú"; esto sin embargo, no llegó a ningún lado, pues se sabe que una pelea física los expulsaría de La Casa de los Famosos 2024.

Clovis Nienow y Guty Carrera protagonizan el posicionamiento más intenso de la semana

Clovis llevó a su gallina falsa al posicionamiento con una clara intención; si Guty aparecía detrás de él. señalar que la mascota del cuarto Tierra "tiene más hu**vos que él". Cuando esto sucedió, lo primero en decirle fue que es "insípido" y que le iría mejor en Exatlón, ya que la casa se trata de personalidad.

Ante esto, Guty señaló que quién llevaba una gallina en el brazo era Clovis, ante lo que señaló que le faltaban hu**vos y pasó a regalarle unas plumas de su gallina. Posteriormente, Clovis indicó que la novia de Guty tenía razón, ante lo que Adame se metió para apoyar a su amigo y hubo una intensa pelea entre ambos. Sin embargo, este tema fue cortado por los conductores, pues señalaron que debían continuar con el programa.