La Casa de los Famosos México 2: Llaman 'Mamá Coco' a Gomita y ella rompe en llanto | VIDEO

Gomita rompió en llanto al contarle a Ricardo Peralta que fue comparada con Mamá Coco de la película 'Coco' de Disney Pixar, por Potro Caballero, uno de sus compañeros en La Casa de los Famosos México 2. La influencer se sintió sumamente agraviada por el comentario, aunque no lo externó de manera inmediata.

Últimamente, Gomita ha comenzado a tener fricciones con el resto de los integrantes del cuarto tierra, a pesar de que en los primeros días se llevaban excelentemente y juntos criticaban al resto de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2, al sentir que son 'los fuertes' del programa.

Si bien por el momento no ha habido una confrontación directa de parte de Araceli Ordaz, nombre real de la ex payasita, al resto del cuarto, la famosa ya comienza a sentirse mal. Usuarios en redes sociales han encontrado divertida la situación, pues hay varios apodos más para Gomita, como Maui.

Gomita lloro porque potro le dijo “ Mamá Coco” imagínense cuando salga y sepa que le decimos Maui acá afuera. #LCDLFMX2 #LaCasaDeLosFamososMx2 #LaCasaDeLosFamososMexico2 #gomita pic.twitter.com/yX8J5WFVtG — LVCnews (@LVCnews6) August 2, 2024

Gomita rompe en llanto por comentarios de sus compañeros

Fue en la suite de líder, con Ricardo Peralta, que Gomita se desahogó sobre su sentimiento por comentarios de Potro Caballero y Mariana Echeverría, los cuales la hicieron sentir sumamente ofendida. En ese sentido, la famosa aseguró que gran parte del 'cotorreo' del cuarto Tierra viene de ellos.

"Ay perdón, me dolió tanto", fue el comentario de Gomita al comenzar a llorar por recordar algo que le dijo Mariana Echeverría, pues la conductora insinuó que la influencer no tiene apoyo, al asegurar que solo fueron 20 personas a gritarle, "me da mucho coraje porque aun sean 5, son 5 gorda [...] Estuve a dos de decirle 'a ti no te fue a gritar nadie'".

Además, comentó que se hizo dos trenzas, ante lo que Potro Caballero al verla, le dijo, según Gomita: "'Ay, pareces Mamá Coco. A ver, canta Recuerdame'", ante lo que se rió.

"A veces aceptar estos comportamientos es aceptar que se burlen", reflexionó Gomita, quien reveló que a veces no sabe cómo manejarse al estar en una convivencia con un puñado de personas. Por su parte, Ricardo Peralta aseguró que sus comentarios venían de la envidia.

"Lo mismo que das te lo regresan, ¿te gusta burlarte de Briggitte no? ¿Se siente bonito?", "se la pasa diciendole "Gorda" a todo mundo pero si le dijeran eso a ella, se lastima la florecita", "Gomita es de las que les gusta hacer y decir pero no se aguanta" y "entre víboras se pican", son algunos de los comentarios en el video.