¿Quién es Cassandra Palacios? La hija de Tatiana que hizo una boda secreta

Tatiana ha buscado mantener su vida privada lo más apartada del mundo del espectáculo posible, aunque esta no siempre es una tarea fácil y menos para una de las figuras más reconocibles en el mundo de la farándula, pues la artista ha participado en varios programas y novelas, a la vez que es "la reina de los niños", por lo cual sus grandes celebraciones no pueden pasar desapercibidas.

Por ello, aunque se intentó, no pudo ocultar la boda de su primogénita, la cual fue muy extravagante y estuvo llena de lujo; de acuerdo con lo que mencionó el periodista mexicano Emilio Morales en La esquina de las primicias, la hija de la cantante se casó en una ceremonia privada el pasado 9 de diciembre en la capital de Nuevo León, la cual se mantuvo un secreto durante un año entero.

¿Quién es Cassandra Palacios? Hija de Tatiana

Nacida el 11 de mayo de 1994, la joven de 29 años fue fruto del matrimonio de Tatiana con Andrés Puentes, de quien se separó once años después, tras una tormentosa relación repleta de abusos. La estrella de la música infantil vivió un círculo de manipulaciones y malos tratos hasta que logró escapar con sus dos hijos; Cassandra y Andrik

Por su parte, de la vida de Cassandra no se sabe mucho, puesto que la joven que estudió relaciones internacionales gusta de vivir una vida alejada del ojo público, lo cual la ha llevado incluso a no tener pública su cuenta de Instagram. Por este motivo, no hay muchas fotos actuales de ella.

Tatiana acompañó a su hija en camino al altar y durante el baile en la boda. Especial

Ella la entregó en el altar. Ella bailó con su hija como tenía que ser, porque ha sido una gran madre explica el periodista e espectáculos.



La hija de Tatiana se casó en uno de los mejores salones de Monterrey, según el periodista, y la boda contó con 300 invitados, aunque lo más emotivo fue que la artista cumpliera el sueño de entregar a su hija en el altar, así como acompañarla en el tradicional vals.