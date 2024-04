Cassandra Sánchez Navarro celebra la liberación sexual femenina

La actriz Cassandra Sánchez Navarro confiesa que protagonizar la serie Consuelo ha sido liberador, tanto por las escenas en las que refleja cómo una mujer de los años 50 viviría su autodescubrimiento sexual con un consolador, como por dar vida a un personaje que sale de los roles establecidos de aquella época, a raíz del abandono de su esposo.

“Es ver cómo a una mujer de esa época le ocurren todas estas adversidades, cómo las sobrelleva, cómo trata de sobrevivir en este mundo. Fue de los retos más grandes, tratar de imaginarme a una mujer de esa época, porque soy tan diferente, soy tan libre, tan sexual, no tengo filtro, me río a carcajadas, tomo, fumo”, comentó en entrevista con La Razón la actriz que también protagonizó Cindy, La Regia.

Consuelo, producción que llega a la pantalla de ViX el próximo viernes, sigue la historia de una mujer que sueña con cumplir con los roles establecidos en los años 50: ser una buena madre, una bondadosa y sumisa esposa, y tener una familia perfecta. Sin embargo, todo cambia cuando su marido se va de casa y tiene que lidiar con los gastos del hogar, los cuidados de los niños, y con la manera en que es juzgada.

Se recrea toda la estética de la década de los años 50. Foto: Especial

“Fue una experiencia mágica porque nos cambió la perspectiva de muchas cosas, cómo vivían estas mujeres es una locura, estoy agradecida por las que hicieron los cambios, fueron a las marchas y levantaron la voz para que podamos disfrutar sin pensar si es mal visto ir a una fiesta sola, si me quiero separar. Hemos cambiado mucho”, comentó.

Su personaje se ve en la necesidad de vender consoladores para buscar su independencia económica, pero en el camino también vive su propio autodescubrimiento sexual. La actriz dijo que este tipo de escenas pueden contribuir a hacer a un lado tabúes que perduran.

“Había hecho escenas íntimas, pero nunca conmigo misma. Recuerdo perfectamente mi primer orgasmo, para mí era regresar a ese momento, no pensar en la producción, cómo se va a ver mi cara gimiendo, porque, perdón, pero no me vengo elegantemente, si me vengo se me van los ojos atrás, quién sabe qué cara hago, sorry, no hay nada de glamour, pero no le tenía miedo, lo disfruté muchísimo”, describió.

Para Sánchez Navarro fue importante imaginar cómo viviría una mujer de aquella época su primer orgasmo. “Estaba muy ocupada en pensar qué sentiría una mujer que nunca se ha tocado, que no sabe cómo son sus labios, su cuerpo. Me encantó hacer este personaje, estas escenas, espero ayudar a la causa, que las mujeres se empoderen, se autodescubran, que se tengan más autoamor”, compartió.

En la serie Consuelo, creada por Juan Carlos Aparicio Schlesinger y Mateo Stivelberg, destaca toda la estética de los años 50, desde los automóviles hasta la decoración de las casas, los típicos peinados y vestimenta. Además, se recrean aspectos como las antiguas “escuelas para señoritas”, donde preparaban a las mujeres para ser “buenas esposas”.

“Poder trasladarnos a los años 50 en México fue un regalo del cielo, la dirección de arte era tan perfecta que cada cosa que usábamos, la polvera, los labiales, todo era de la época, todo fue conseguido, los zapatos, los accesorios, la ropa fue hecha a la medida para cada personaje, los materiales de la ropa, cada cosa fue tan detallada que hacen que la vestimenta sea tan divina”, destalló a este diario Catherine Siachoque, actriz quien da vida a Olga, una mujer que se esmera por ser cada día perfecta.

Siachoque celebró que en la época actual esa mujer a la que aspira ser Olga cada vez se desdibuje más, aunque considera que todavía hay aspectos por defender.

“Hemos avanzado mucho, la mujer de hoy se separa, toma la decisión o sigue adelante, pero madres, abuelas, siguen diciendo: ‘Hay que salvar el matrimonio como sea, hay que trabajar’; hemos decidido no tener hijos, de todos modos la sociedad dice, ‘no se va a realizar como mujer’, hay una cantidad de cosas en las que tenemos que seguir trabajando, si alguna mujer decide estar sola, dicen ‘no es lo mismo’; hay que seguir trabajando, no podemos permitir retrocesos”, finalizó.