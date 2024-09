¿De qué murió Maggie Smith, la profesora 'McGonagall' de 'Harry Potter'?

La legendaria actriz Maggie Smith, la querida por múltiples generaciones en todo el mundo por su icónico papel de la profesora McGonagall en la saga “Harry Potter”, murió a los 89 años, informaron sus hijos los actores Chris Larkin y Toby Stephens.

"Deja dos hijos y cinco nietos amorosos que están devastados por la pérdida de su extraordinaria madre y abuela", informaron.

Varitas arriba por la mejor profesora de Hogwarts.

Hasta siempre, Maggie Smith. pic.twitter.com/Dn8TnXKcFi — El Profeta (@EiProfeta) September 27, 2024

La cuenta oficial de Harry Potter le dedicó un profundo mensaje de despedida y de agradecimiento a la legendaria actirz:

“La Dama Maggie Smith fue una fuerza brillante como la profesora McGonagall en las ocho películas de Harry Potter. Estamos muy entristecidos de saber de su muerte hoy, a los 89 años. Su rápida ingenio y formidable presencia como jefe de la casa Gryffindor se aseguró de que Hogwarts estuviera siempre en buenas manos".

Maggie Smith nació el 28 de diciembre de 1934 en Ilford, Reino Unido, y se consolidó como una de las actrices más destacadas de su nación.

Empezó a trabajar a los 18 años como actriz de teatro, participando en montajes clásicos como “Otelo” (1964), “Ricardo III” (1977), “Macbeth” (1978) y “Como gustéis” (1977 y1978), todas obras de William Shakespeare.

A true British icon. Thank you for everything, Dame Maggie Smith. pic.twitter.com/FM3aQjv5Rq — Downton Abbey (@DowntonAbbey) September 27, 2024

En el cine formó parte, además de la emblemática saga de “Harry Potter”, de películas como “Viajes con mi tía”, “Muerte en el Nilo”, “Una habitación con vistas”, “Gosford Park”, “Hook y Lady” y “Té con Mussolini”, entre muchas otras.

Maggie Smith padecía cáncer

Fue en 2008, cuando Maggie Smith tenía 74 años y mientras estaba en los rodajes de “Harry Potter y El Misterio del príncipe”, fue diagnosticada con cáncer, mal por el que sufrió demasiado.

"No tenía pelo, pero no tenía ningún problema en llevar una peluca. La quimioterapia me hacía sentirme terriblemente enferma y a veces pensaba que no podría con ello. El cáncer es odioso. No he vivido algo semejante y lloré mucho", narró en 2010.

Pese al cáncer y alas quimios, las cuales dijo que eran peores que la misma enfermedad, Maggie Smith no dejó de trabajar. No obstante, hasta ahora no se ha revelado si su fallecimiento se debió al mal o si fue por otro motivo.

Descanse en paz, maestra.