Cazzu borra sus fotos con Nodal y fans la felicitan: 'Inti no necesita un papá infiel'

Los fans de Cazzu está celebrando las acciones de la cantante argentina, pues por fin borró todas las fotos que tenía con Chrsitian Nodal en sus redes, cantante que, por si no sabes, tuvo una hija con ella y al poco tiempo le fue infiel con Ángela Aguilar, nepo baby con la que se casó a los dos meses de anunciar su relación para así no pagarle una pensión grande a su bendi.

Los fanáticos están festejando que Julieta Emilia Cazzuchelli, como se llama verdaderamente Cazzu, esté continuando con su vida, específicamente centrándose en la crianza de su pequeña y en avanzar en su carrera musical, pues hace poco estrenó la canción “Modo Animal”.

Justamente fueron más de 16 millones de seguidores que tiene Cazzu en Instagram los que se percataron de que borró todas las fotos que tenía con Nodal. ¿Cómo se dieron cuente? Posiblemente estaban a la espera de que eso pasara y diario se metían a su perfil a revisarlo, pero lo importante es que ya pasó y su gente no puede estar más feliz con ella.

Cabe recordar que la última vez que Cazzu habló sobre su ex Nodal aseguró que no podía seguir teniendo una vida expuesta e informó que se mantendría alejada de los reflectores y periodistas de farándula, pues estos incluso se pusieron a inventar que estaba embarazada del cantante de rancheras.

“Yo siempre traté de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada y hoy vivirlo en esta gran dimensión sin haber hecho nada para tener tanta atención y para que mi nombre ruede por todos lados, es una pena inmensa”, expresó Cazzu.

Por ello, al percatarse sus fans de que borró todo lo que tenía con Nodal, la celebraron y le dejaron comentarios como: "Inti no necesita un papá infiel'", "Eres sabia y la tormenta pasa ganaste el amor de un hijo es único y ese no traiciona nadie puede ser feliz lastimando a otros, dios te ama", "Adiós infiel", "Fuerza Cazzu el mejor amor es un hijo y tú nena te dará todo", "En el mundo muchos hombres, varios abandonan sus hogares por otras mujeres. Así que Nodal y Angela solo es un caso más" y "Cazzu, ella demuestra madurez al no borrar algunas pero por orgullo y la rabia seguro borra las fotos de él, aparte ese señor ya está casado".