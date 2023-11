Cazzu revela el nombre que Christian Nodal quería para su hija; ¿cuál es?

Una de las parejas del momento es si lugar a dudas la de Christian Nodal y Cazzu, quienes hace apenas una semanas se convirtieron en padres de una hermosa bebé. La pareja había permanecido aislada del ojo público hasta apenas hace unos días, que acudieron a un evento de Vogue.

A mediados de septiembre nació la primera hija de Christian Nodal y Cazzu, en Buenos Aires, Argentina. Nodal comenzó su historias de amor con la rapera argentina Cazzu apenas hace un par de años y hoy viven una de las etapas más importantes de sus vidas.

Fue durante una reciente entrevista con Vogue que la rapera argentina relató una tierna anécdota junto al padre de su hija. Cazzu dijo que tenían algunas opciones para el nombre de su hija: "Teníamos algunas opciones, pero no tantas".

te puede interesar Christian Nodal desata críticas en redes sociales por FOTOS con Cazzu; aseguran que denota tristeza

Agregó que Christian Nodal quería llamar a su hija Miel y relató que el cantante de regional mexicano incluso le tocaba la pancita y le decía: "Miel, ¿estás ahí?". Además, Cazzu dijo que Nodal quería llamar a su hija Julieta, nombre real de la cantante argentina, pero puntualizó que su hija no se llama así.

Hace unas semanas, Cazzu compartió una fotografía en la que su bebé aparece con un mameluco, regalo de la rapera Nicki Niole, en el que se lee “Alma” con una tipografía de graffiti por lo que los fans se preguntan si ese es el verdadero nombre que llevará la niña, ya que hasta el momento no se ha dado a conocer oficialmente como se llamará.

Este sería el nombre real de la bebé de Christian Nodal y Cazzu Foto: Especial

Christian Nodal revela cómo es su vida en Argentina

El famoso cantante de regional mexicano desde hace algún tiempo se fue a vivir al país sudamericano, con su actual pareja, y en una reciente entrevista señaló que le gusta vivir allá por la tranquilidad que el lugar le brinda.

"Vivo en un campo donde no se me cruza nadie con quien platicar, están unos vecinos muy allá a lo lejos, pero una vista preciosa que me encanta", dijo Christian Nodal durante una entrevista.

Agregó que ha tenido la oportunidad de tener una vida muy hogareña con su pareja y que las vistas en su nuevo hogar son inexplicablemente hermosas: "Estoy con Julieta, hacemos de comer juntos, nos sentamos, unos matecitos y las vistas son preciosas, no te puedo explicar cómo se ve el cielo", relató.

Síguenos en Google News

DGC